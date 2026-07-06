Една от най-големите звезди в историята на бразилския футбол - Неймар, обяви, че слага край на кариерата си в националния отбор по време на Мондиал 2026. Новината предизвика силна реакция и шок сред футболните фенове по целия свят, които заляха социалните мрежи с благодарности, снимки и емоционални послания.

"Започнах тук и приключвам тук" - край на една ера?

Отпадането на Бразилия след загубата с 1:2 от Норвегия на осминафиналите на Световното първенство през 2026 година изглежда е последния мач на Неймар с националния тим. След последния съдийски сигнал бразилската футболна звезда напусна терена видимо развълнуван, а изказването му остави сериозни съмнения и различни тълкувания сред присъстващите, че слага край на международната си кариера.

„Опитах, опитах, но сега всичко свърши. Започнах тук и приключвам тук!“, заяви Неймар.

Легендарният Неймар оставя след себе си впечатляващо наследство с отбора на Бразилия. През годините той се превърна в един от най-успешните футболисти в историята на „Селесао“, като участва на няколко световни първенства и турнири от Копа Америка.

Снимка: Reuters

След като съобщи за оттеглянето си, хиляди фенове и последователи публикуваха емоционални видеа и кадри с най-запомнящите се моменти от кариерата му. Мнозина определиха Неймар като един от най-талантливите футболисти на своето поколение и благодариха за незабравимите емоции, които е донесъл с изявите си за националния тим.

Принос, който не се забравя

В социалните мрежи се появиха и коментари, че въпреки критиките, които е получавал през годините, приносът му към бразилския футбол е безспорен и ще се помни завинаги. Феновете изразиха надежда, че наследството му ще вдъхновява бъдещите поколения играчи. Макар да обяви, че приключва с участията си за националния отбор, Неймар продължава клубната си кариера. Очаква се той да остане една от водещите фигури във футбола и през следващите сезони.

Решението му бележи края на една значима ера за бразилския национален отбор, а многобройните емоционални реакции са истинско доказателство за таланта му и невероятния принос за световния футбол. Неймар приключва кариерата си с 80 гола и 58 асистенции в 130 мача за Бразилия.

Единствената му титла с тима е Купата на конфедерациите през 2023-а. Той спечели и златен медал на Олимпийските игри през 2016-а, но като част от отбора до 23 години. Легендарният Пеле, който записа 77 гола, беше единственият бразилец на четири световни първенства, преди Неймар да го изравни срещу Норвегия.

Снимка: Getty Images

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