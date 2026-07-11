Следващите два епизода на предаването ще ни отведат на незабравимо кулинарно пътешествие през Атлантическия океан, разкривайки вкусовете, традициите и футболната страст на две изключителни нации – Бразилия и САЩ.

След като шеф Влади Тодоров ни отведе до различни кътчета на света чрез храната, сега пред него стои ново предизвикателство – да пресъздаде духа на две държави, за които 2026 година е особено значима, тъй като именно те, заедно с Мексико, ще бъдат домакини на Световното първенство по футбол.

Първата спирка е Бразилия – най-успешната футболна нация в историята на Мондиалите. „Селесао" е единственият национален отбор, участвал на всички световни първенства от първото издание през 1930 г. до днес, а петте титли от 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 г. остават ненадминат рекорд. Пеле, Гаринча, Зико, Ромарио, Роналдо, Роналдиньо, Кака и Неймар превърнаха стила „Жога Бонито" – „Красивата игра" – в синоним на техника, креативност и атакуващ футбол. На Световното първенство през 2026 г. Бразилия отново е сред големите фаворити за титлата.

Очаква се шеф Влади Тодоров да ни срещне с едни от най-емблематичните бразилски специалитети, сред които традиционното Churrasco – истински ритуал около скарата, който събира семейства и приятели по време на големите мачове, както и наситеното с вкус Feijoada и освежаващите прясно изцедени плодови сокове. Това ще бъде епизод, изпълнен с ритъм, топлина и вкусове, вдъхновени от улиците, по които много бразилски футболисти правят първите си боси стъпки с топка.

След това кулинарното пътешествие ще ни отведе в САЩ – нация, в която футболът все по-уверено печели сърца. Световното първенство през 1994 г., проведено именно в Съединените щати, поставя основите на професионалната лига MLS, която днес привлича все повече световни звезди. През 2026 г. САЩ са съвместен домакин на най-мащабното издание на Мондиала в историята – с участието на 48 национални отбора, заедно с Канада и Мексико. Младото поколение американски футболисти, изградено в силните европейски първенства, се стреми към своето най-добро представяне на световна сцена.

Гледането на футболен мач в Америка почти неизменно върви ръка за ръка с барбекю, сочен Hamburger, класически Hot dog и купички пуканки, а по време на Световното първенство фен фестивалите превръщат храната в почти толкова важна част от преживяването, колкото и самата игра. Все повече професионални футболисти в САЩ обаче залагат на средиземноморски хранителен режим, за да поддържат високо спортно ниво – интересен контраст между фен културата и професионалната дисциплина, който шеф Влади Тодоров ще успее да улови в кухнята.

Два различни свята – бразилската страст и американската енергия – ще се срещнат в два епизода, изпълнени с вдъхновение, любопитни факти и незабравими вкусове. Какви кулинарни изненади е подготвил шеф Влади Тодоров и коя от двете кухни ще се окаже по-голямото предизвикателство, предстои да разберем съвсем скоро.