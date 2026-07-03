Следващите два епизода на предаването ще ни отведат на незабравимо кулинарно пътешествие из Азия и Северна Африка, разкривайки вкусовете, традициите и футболната страст на две изключителни нации – Южна Корея и Мароко.

След като шеф Влади Тодоров ни отведе до различни кътчета на света чрез храната, сега пред него стои ново предизвикателство – да пресъздаде духа на две държави, в които футболът и кулинарията вървят ръка за ръка и са неизменна част от националната идентичност. Първата спирка е Южна Корея – най-успешната футболна нация в Азия. Корейците остават завинаги в историята на световния футбол с невероятното си представяне на Мондиал 2002, когато достигат до полуфиналите и покоряват сърцата на милиони фенове по света. Днес те продължават да впечатляват със своята дисциплина, бързина и непримирим дух – качества, които откриваме и в тяхната кухня.

Очаква се шеф Влади Тодоров да ни срещне с едни от най-популярните корейски специалитети, сред които емблематичното Kimchi – традиционното ферментирало ястие, превърнало се в символ на корейската култура, както и разнообразните оризови рецепти, които събират семейства и приятели около трапезата по време на големите футболни мачове. Това ще бъде епизод, изпълнен с ярки вкусове, ароматни подправки и интересни истории от Далечния изток.

След това кулинарното пътешествие ще ни отведе в Мароко – една от най-обичаните футболни нации в Африка. „Атласките лъвове“ се превърнаха в световна сензация със своето историческо представяне на Мондиал 2022, когато станаха първият африкански и арабски отбор, достигнал до полуфиналите на Световно първенство. Тяхната игра е смесица от талант, техника и страст – същите качества, които откриваме и в мароканската кухня.

Традиционните Couscous и Tagine обещават да внесат неповторимия вкус на Северна Африка в кухнята на предаването. Богатството от ароматни подправки, прочутият ментов чай и вековните рецепти превръщат мароканската гастрономия в истинско празненство за сетивата и неразделна част от всяко семейно събиране по време на големите футболни вечери. Два различни свята – корейската дисциплина и мароканската страст – ще се срещнат в два епизода, изпълнени с вдъхновение, любопитни факти и незабравими вкусове. Какви кулинарни изненади е подготвил шеф Влади Тодоров и коя от двете кухни ще се окаже по-голямото предизвикателство, предстои да разберем съвсем скоро.