Следващите два епизода на предаването обещават не просто кулинарни предизвикателства, а истинско пътешествие през историята, традициите и вкусовете на две от най-интересните футболни нации на Световното първенство 2026 – Австрия и Португалия.

След като до момента шеф Влади Тодоров ни отведе на кулинарно пътешествие из различни точки на света, сега пред него се открива ново предизвикателство – да пресъздаде духа и вкусовете на две държави, които впечатляват не само с футболните си успехи, но и с богатите си гастрономически традиции.

Първата спирка е Австрия – страна с дълбоки корени във футболната история. Още през 30-те години на миналия век легендарният „Вундертим“ се превръща в символ на красивия и техничен футбол, а и днес австрийците продължават да впечатляват със своята дисциплина и стремеж към съвършенство. Именно тези качества се откриват и в тяхната кухня – изискана, прецизна и изпълнена с емблематични вкусове.

Очаква се шеф Влади Тодоров да ни срещне с класически австрийски специалитети като прочутия Wiener Schnitzel и традиционните виенски сладкиши – рецепти, които изискват внимание към всеки детайл и перфектен баланс между техника и вкус.

След това вниманието ще се насочи към Португалия – страна, която е дала на света едни от най-големите футболни таланти и е превърнала храната в неизменна част от всяко спортно преживяване. От легендарния Еузебио до ерата на Кристиано Роналдо, португалският футбол винаги е бил символ на талант, страст и вдъхновение. Същите емоции носи и португалската кухня. Традиционната Bacalhau – прочутата осолена треска, приготвяна по стотици различни начини, както и любимите сладки Pastel de Nata, обещават да внесат средиземноморски дух и богати аромати в кухнята на предаването.

Два различни свята – австрийската елегантност и португалската страст – ще се срещнат в два епизода, изпълнени с вдъхновение, интересни истории и незабравими вкусове. Какви кулинарни изненади е подготвил шеф Влади Тодоров и коя от двете кухни ще се окаже по-голямото предизвикателство, предстои да разберем съвсем скоро.