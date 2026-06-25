Световното първенство продължава с поредния интригуващ сблъсък тази вечер, от 23:00 часа, когато националните отбори на Еквадор и Германия излизат един срещу друг в решителен двубой. Срещата е сред най-очакваните и привлича вниманието на футболни фенове от цял свят.

И за да бъде още по-силно и автентично изживяването, защо да не приготвим традиционни за страните ястия - като еквадорския специалитет севиче (Ceviche) и германски братвурст с печени картофи (Bratwurst). Така футболната вечер ще се превърне в истински празник, в който спортът и кулинарията вървят ръка за ръка.

А по bTV вече стартира новата поредица „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.

Севиче

За да внесем истински еквадорски дух във футболната вечер, няма по-подходящ избор от севиче - леко и вкусно ястие, което се приготвя бързо и е идеално за споделяне пред телевизора. Свежият вкус на лайм и морски дарове го прави чудесна алтернатива на традиционните пържени мезета.

Необходими продукти (за 4 порции):

500 г прясна бяла риба (лаврак, ципура или треска)

сокът от 5-6 лайма

1 малка червена глава лук

2 домата, нарязани на кубчета

1 люта чушка (по желание)

2 с.л. пресен кориандър

сол и черен пипер на вкус

1 авокадо за сервиране

Снимка: instagram/cocinandoconjennaaay

Начин на приготвяне:

Нарежете рибата на малки кубчета и я поставете в стъклена купа. Залейте я с прясно изцедения сок от лайм, така че да бъде покрита напълно. Оставете в хладилник за около 30 минути, докато цитрусовият сок „сготви“ рибата. Добавете ситно нарязания лук, доматите, лютата чушка и кориандъра.

Овкусете със сол и черен пипер и разбъркайте внимателно. Сервирайте охладено с резени авокадо, царевичен чипс или препечени филийки.

Братвурст с печени картофи

Перфектното футболно меню – лесно за приготвяне, удобно за хапване по време на мача и изпълнено с типичните вкусове на германската кухня.

Необходими продукти:

4 германски наденички (братвурст)

800 г картофи

2 с.л. зехтин

1 ч.л. червен пипер

1 ч.л. сушен розмарин

сол и черен пипер на вкус

1 малка глава червен лук

1 с.л. горчица за сервиране

Снимка: instagram/steinis_welt

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната на 200°C. Измийте картофите и ги нарежете на едри парчета, без да ги белите. Смесете ги със зехтина, червения пипер, розмарина, солта и черния пипер. Разпределете ги в тава и печете около 35-40 минути до златисто.

През последните 15 минути добавете братвурста в същата тава или го изпечете на грил тиган. Нарежете лука на тънки шайби и го поднесете свеж до готовото ястие.

Подредете наденичките върху канапе от хрупкави печени картофи и добавете купичка с горчица. По желание сервирайте с кисели краставички или зелева салата.