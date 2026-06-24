Тази вечер, в 22:00 часа българско време часа погледите на футболните фенове ще бъдат приковани към двубоя между Швейцария и Канада – важен мач за продължаването им напред в Световното първенство по футбол. Напрежението расте с всяка изминала минута, а привържениците на двата отбора вече тръпнат в очакване да разберат кой ще направи следващата крачка към мечтаната цел.

И тъй като често футболът и добрата храна вървят ръка за ръка, мнозина ще превърнат мача и в истинско кулинарно събитие. От вкусни мезета и домашно приготвени бургери до специалитети, вдъхновени от страните на двата отбора – всяка хапка ще бъде част от футболната емоция. Нека и тази вечер да „срещнем“ двете държави на масата: с швейцарски рьощи (Rösti) и канадски туртиер (Tourtière).

А по bTV стартира новата поредица „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.

Швейцарски рьощи

Хрупкава отвън и мека отвътре, голямата картофена питка е идеалната компания за напрегнат футболен мач. Лесно се приготвя, не изисква много продукти и може да се поднесе както самостоятелно, така и с различни сосове или мезета.

Необходими продукти:

800 г картофи

2 с.л. масло

1 с.л. олио

сол на вкус

черен пипер по желание

Снимка: instagram/namelix21

Начин на приготвяне:

Сварете картофите с кората за около 10 минути – трябва да останат леко твърди. Оставете ги да изстинат напълно. Обелете ги и ги настържете на едро ренде. Овкусете със сол и черен пипер.

Загрейте маслото и олиото в голям тиган. Изсипете настърганите картофи и ги притиснете с шпатула, за да оформите голяма плоска питка. Пържете на среден огън около 8-10 минути до златиста коричка.Обърнете внимателно с помощта на чиния или капак и запечете и от другата страна още 8 минути.

Нарежете рьощито на триъгълни парчета като пица и го поднесете топло.

Канадски туртиер (Tourtière)

С хрупкава златиста коричка и сочна плънка от подправено месо, ароматният месен пай е идеален за споделяне с приятели пред телевизора, докато всички тръпнат в очакване на развръзката на мача.

Необходими продукти:

500 г кайма (свинска или смес свинско и телешко)

1 глава лук, нарязана на ситно

2 скилидки чесън

125 мл пилешки или телешки бульон

1 картоф, сварен и намачкан

1 ч.л. канела

1/2 ч.л. карамфил

1/2 ч.л. индийско орехче

сол и черен пипер на вкус

2 кори за пай или готово маслено тесто

1 яйце за намазване

Снимка: instagram/bonjour_brioche

Начин на приготвяне:

Запържете лука до омекване, добавете чесъна и каймата. След като месото се запече, добавете бульона, подправките и картофа. Оставете сместа да къкри 10-15 минути, докато течността се изпари. Охладете.

Поставете едната кора в тава за пай, изсипете плънката и покрийте с втората кора. Запечатайте краищата, направете няколко малки отвора отгоре и намажете с разбито яйце.

Печете около 35-40 минути на 190°C до златист загар.