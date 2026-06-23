Тази вечер от 20:00 часа футболните фенове ще насочат поглед към двубоя между Португалия и Узбекистан. Срещата се очаква с огромен интерес, след като и двата отбора се нуждаят от силно представяне в битката за продължаване напред в Световното първенство.

В часовете преди първия съдийски сигнал привържениците вече се подготвят по най-различни начини – като особено място в подготовката заема храната. И за да бъде преживяването още по-пълноценно, може да отдадем своеобразен почит на двете футболни нации чрез техните традиционни ястия. Защото футболът е много повече от спорт – той събира хората, запознава ги с различни култури и превръща всяка голяма среща в истински празник.

Тази вечер, освен на терена, нека срещнем отборите и на трапезата – с португалска бифана (Bifana) и узбекистанска самса (Samsa).

А по bTV стартира новата поредица „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.

Бифана

Това е една от най-популярните португалски улични храни. Представлява ароматен сандвич със свинско месо, лесен за приготвяне и идеален за гледане на мач с приятели.

Необходими продукти (за 4 порции):

500 г свинско филе или бут, нарязано на тънки филийки

4 хлебчета или малки багети

4 скилидки чесън, счукани

150 мл бяло вино

1 с.л. горчица

1 дафинов лист

1 ч.л. червен пипер

2 с.л. зехтин

сол и черен пипер на вкус

Снимка: instagram/gaski_travel4food

Начин на приготвяне

Смесете виното, чесъна, горчицата, червения пипер, дафиновия лист, солта и черния пипер. Мариновайте месото поне 1 час (най-добре 3–4 часа).

Загрейте зехтина в тиган и запържете месото заедно с маринатата до готовност – около 10 минути.

Разрежете хлебчетата и ги затоплете леко. Напълнете ги с месото и полейте с малко от ароматния сос от тигана.

Сервирайте с пържени картофки, маслини и студена напитка. За още по-португалско настроение може да добавите и малки тарталети с крем – Pastel de Nata.

Самса

Хрупкавите печива с месна плънка са едно от най-обичаните узбекистански ястия. Могат да се хапват лесно с ръце и са идеални за компания пред телевизора.

Необходими продукти (за 12 броя):

За тестото:

500 г брашно

250 мл вода

1 ч.л. сол

За плънката:

400 г телешка или агнешка кайма

2 големи глави лук, нарязани на ситно

1 ч.л. кимион

1 ч.л. черен пипер

сол на вкус

30 г масло, нарязано на малки кубчета

За намазване:

1 яйце

Снимка: instagram/leylanin_guncesi03

Приготвяне

Омесете меко тесто от брашното, водата и солта. Оставете го да почине 30 минути. Смесете каймата, лука и подправките.

Разточете тестото тънко и го нарежете на квадрати около 10–12 см. В центъра на всеки квадрат сложете плънка и малко парченце масло. Сгънете във формата на триъгълник и притиснете краищата. Подредете в тава, намажете с разбито яйце.

Печете около 30–35 минути на 200°C до златист цвят.

Поднесете самсата с традиционен узбекски Plov в малки купички или с кисело мляко и свежа салата.