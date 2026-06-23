Тази вечер от 20:00 часа футболните фенове ще насочат поглед към двубоя между Португалия и Узбекистан. Срещата се очаква с огромен интерес, след като и двата отбора се нуждаят от силно представяне в битката за продължаване напред в Световното първенство.
В часовете преди първия съдийски сигнал привържениците вече се подготвят по най-различни начини – като особено място в подготовката заема храната. И за да бъде преживяването още по-пълноценно, може да отдадем своеобразен почит на двете футболни нации чрез техните традиционни ястия. Защото футболът е много повече от спорт – той събира хората, запознава ги с различни култури и превръща всяка голяма среща в истински празник.
Тази вечер, освен на терена, нека срещнем отборите и на трапезата – с португалска бифана (Bifana) и узбекистанска самса (Samsa).
А по bTV стартира новата поредица „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.
Бифана
Това е една от най-популярните португалски улични храни. Представлява ароматен сандвич със свинско месо, лесен за приготвяне и идеален за гледане на мач с приятели.
Необходими продукти (за 4 порции):
- 500 г свинско филе или бут, нарязано на тънки филийки
- 4 хлебчета или малки багети
- 4 скилидки чесън, счукани
- 150 мл бяло вино
- 1 с.л. горчица
- 1 дафинов лист
- 1 ч.л. червен пипер
- 2 с.л. зехтин
- сол и черен пипер на вкус
Начин на приготвяне
Смесете виното, чесъна, горчицата, червения пипер, дафиновия лист, солта и черния пипер. Мариновайте месото поне 1 час (най-добре 3–4 часа).
Загрейте зехтина в тиган и запържете месото заедно с маринатата до готовност – около 10 минути.
Разрежете хлебчетата и ги затоплете леко. Напълнете ги с месото и полейте с малко от ароматния сос от тигана.
Сервирайте с пържени картофки, маслини и студена напитка. За още по-португалско настроение може да добавите и малки тарталети с крем – Pastel de Nata.
Самса
Хрупкавите печива с месна плънка са едно от най-обичаните узбекистански ястия. Могат да се хапват лесно с ръце и са идеални за компания пред телевизора.
Необходими продукти (за 12 броя):
За тестото:
- 500 г брашно
- 250 мл вода
- 1 ч.л. сол
За плънката:
- 400 г телешка или агнешка кайма
- 2 големи глави лук, нарязани на ситно
- 1 ч.л. кимион
- 1 ч.л. черен пипер
- сол на вкус
- 30 г масло, нарязано на малки кубчета
За намазване:
- 1 яйце
Приготвяне
Омесете меко тесто от брашното, водата и солта. Оставете го да почине 30 минути. Смесете каймата, лука и подправките.
Разточете тестото тънко и го нарежете на квадрати около 10–12 см. В центъра на всеки квадрат сложете плънка и малко парченце масло. Сгънете във формата на триъгълник и притиснете краищата. Подредете в тава, намажете с разбито яйце.
Печете около 30–35 минути на 200°C до златист цвят.
Поднесете самсата с традиционен узбекски Plov в малки купички или с кисело мляко и свежа салата.