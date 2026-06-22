Тази вечер футболните фенове по целия свят ще насочат поглед към очаквания сблъсък между Аржентина и Австрия. Срещата между двата отбора ще се случи в 20:00 часа българско време. И вълнението вече се усеща – при това не само по стадионите, но и в домовете на запалянковците, които се подготвят за спортния празник по свой специален начин.
Освен че събират приятели и семейство, мнозина ще заложат и на вкусни ястия, включително традиционни специалитети от двете страни. Тази вкусна подготовка е още един знак на почит към културата и футболните традиции, които правят подобни срещи толкова специални.
Така, че освен на терена, сблъсъкът ще бъде и на трапезата – между аржентинските емпанади (Empanadas Argentinas) и традиционните австрийски наденички с кашкавал (Käsekrainer).
А по bTV стартира новата поредица „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.
Аржентински емпанади
Те са класически печени или пържени тестени банички с формата на полумесец. Характерни са с богато овкусената си плънка от месо, лук, кимион, маслини и варени яйца. Хрупкави отвън и сочни отвътре, емпанадите са любима аржентинска храна за събирания с приятели и са идеален избор за футболна вечер пред телевизора.
Необходими продукти (за 12 броя):
За тестото:
- 500 г брашно
- 100 г масло
- 1 ч.л. сол
- около 200 мл топла вода
За плънката:
- 400 г телешка кайма
- 1 глава лук, ситно нарязана
- 1 червена чушка, нарязана на кубчета
- 2 сварени яйца
- 50 г зелени маслини
- 1 ч.л. сладък червен пипер
- 1/2 ч.л. кимион
- сол и черен пипер на вкус
- 1 жълтък за намазване
Начин на приготвяне:
Смесете брашното и солта, добавете разтопеното масло и постепенно налейте водата. Омесете гладко тесто и го оставете да почине 30 минути.
Запържете лука до омекване, добавете каймата и гответе до готовност. Сложете чушката, подправките, нарязаните яйца и маслините. Разбъркайте и оставете плънката да изстине.
Разточете тестото и изрежете кръгове с диаметър около 12 см. Поставете по лъжица от плънката в средата, прегънете и притиснете краищата.
Подредете емпанадите в тава, намажете ги с жълтък и печете около 20-25 минути на 200°C до златист загар.
Австрийски наденички с кашкавал
Едно от най-обичаните бързи ястия в Австрия – вкусно, засищащо и лесно за консумация по време на напрегнат футболен двубой. Австрийските фенове често го съчетават със студена напитка и добра компания, докато подкрепят любимия си отбор.
Необходими продукти (за 4 порции):
- 4 бр. наденички Käsekrainer (или качествени свински наденички с кашкавал)
- 4 хлебчета или франзели
- 2 с.л. горчица
- 1 малка глава червен лук
- кисели краставички по желание
Начин на приготвяне:
Загрейте грил тиган или скара на средно висока температура. Надупчете леко наденичките с вилица и ги изпечете за около 10-12 минути, като ги обръщате периодично. Когато кашкавалът започне леко да излиза от вътрешността, наденичките са готови.
Затоплете хлебчетата за 2-3 минути във фурна или на скара.
Поднесете наденичките с горчица, нарязан червен лук и кисели краставички.