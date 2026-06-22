Тази вечер футболните фенове по целия свят ще насочат поглед към очаквания сблъсък между Аржентина и Австрия. Срещата между двата отбора ще се случи в 20:00 часа българско време. И вълнението вече се усеща – при това не само по стадионите, но и в домовете на запалянковците, които се подготвят за спортния празник по свой специален начин.

Освен че събират приятели и семейство, мнозина ще заложат и на вкусни ястия, включително традиционни специалитети от двете страни. Тази вкусна подготовка е още един знак на почит към културата и футболните традиции, които правят подобни срещи толкова специални.

Така, че освен на терена, сблъсъкът ще бъде и на трапезата – между аржентинските емпанади (Empanadas Argentinas) и традиционните австрийски наденички с кашкавал (Käsekrainer).

А по bTV стартира новата поредица „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.

Аржентински емпанади

Те са класически печени или пържени тестени банички с формата на полумесец. Характерни са с богато овкусената си плънка от месо, лук, кимион, маслини и варени яйца. Хрупкави отвън и сочни отвътре, емпанадите са любима аржентинска храна за събирания с приятели и са идеален избор за футболна вечер пред телевизора.

Необходими продукти (за 12 броя):

За тестото:

500 г брашно

100 г масло

1 ч.л. сол

около 200 мл топла вода

За плънката:

400 г телешка кайма

1 глава лук, ситно нарязана

1 червена чушка, нарязана на кубчета

2 сварени яйца

50 г зелени маслини

1 ч.л. сладък червен пипер

1/2 ч.л. кимион

сол и черен пипер на вкус

1 жълтък за намазване

Снимка: instagram/so_foodlicious

Начин на приготвяне:

Смесете брашното и солта, добавете разтопеното масло и постепенно налейте водата. Омесете гладко тесто и го оставете да почине 30 минути.

Запържете лука до омекване, добавете каймата и гответе до готовност. Сложете чушката, подправките, нарязаните яйца и маслините. Разбъркайте и оставете плънката да изстине.

Разточете тестото и изрежете кръгове с диаметър около 12 см. Поставете по лъжица от плънката в средата, прегънете и притиснете краищата.

Подредете емпанадите в тава, намажете ги с жълтък и печете около 20-25 минути на 200°C до златист загар.

Австрийски наденички с кашкавал

Едно от най-обичаните бързи ястия в Австрия – вкусно, засищащо и лесно за консумация по време на напрегнат футболен двубой. Австрийските фенове често го съчетават със студена напитка и добра компания, докато подкрепят любимия си отбор.

Необходими продукти (за 4 порции):

4 бр. наденички Käsekrainer (или качествени свински наденички с кашкавал)

4 хлебчета или франзели

2 с.л. горчица

1 малка глава червен лук

кисели краставички по желание

Снимка: instagram/die_grillferkel

Начин на приготвяне:

Загрейте грил тиган или скара на средно висока температура. Надупчете леко наденичките с вилица и ги изпечете за около 10-12 минути, като ги обръщате периодично. Когато кашкавалът започне леко да излиза от вътрешността, наденичките са готови.

Затоплете хлебчетата за 2-3 минути във фурна или на скара.

Поднесете наденичките с горчица, нарязан червен лук и кисели краставички.