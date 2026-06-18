Тази вечер футболните емоции ще отново завладеят феновете – предстои сблъсъкът между националните отбори на Чехия и Южна Африка на Световното първенство по футбол 2026.

Часове преди първия съдийски сигнал привържениците вече се подготвят за незабравимата футболна вечер. Защото освен напрежението на терена и очакването на голове, важна част от преживяването неизменно остава вкусната храна. Именно комбинацията от силни емоции, приятна компания и апетитни вкусове превръща всяка футболна среща в истински празник.

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Тази вечер сблъсъкът ще е не само между Чехия и Южна Африка, но и между две традиционни за всяка страна ястия - чешки бирени наденички (Pivní klobásy) срещу южноафрикански наденички в хлебче (Boerewors Rolls).

Чешки бирени наденички

Ако търсите традиционно чешко ястие, което е удобно за сервиране по време на футболен мач, отличен избор са бирените наденички – ароматни, сочни и лесни за хапване пред екрана.

Необходими продукти:

  • 6 свински наденички
  • 2 големи глави лук
  • 300 мл светла бира
  • 2 с.л. горчица
  • 1 с.л. мед
  • 1 ч.л. кимион
  • 1 с.л. олио
  • Сол и черен пипер на вкус

Снимка: instagram/pivo_na_klobasu

Начин на приготвяне:

Нарежете лука на полумесеци и го разстелете на дъното на тава. Смесете бирата, горчицата, меда и кимиона.

Подредете наденичките върху лука и ги залейте с бирената смес. Поръсете с малко олио и черен пипер.

Печете в предварително загрята фурна на 190°C около 35–40 минути, като от време на време поливате наденичките със соса. Когато придобият апетитен златист загар, извадете и сервирайте.

Подходяща гарнитура са печените картофи, горчица, пресен хляб, салата.

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Южноафрикански наденички в хлебче

За футболна вечер с южноафрикански привкус няма по-подходящ избор от Boerewors Rolls – едно от най-популярните ястия в Южна Африка. Това са сочни наденички, приготвени на скара и сервирани в хлебче с карамелизиран лук и пикантен сос. Лесни са за хапване пред телевизора и любими на феновете по време на спортни събития.

Необходими продукти:

  • 600 г телешки или свински наденички
  • 4 хлебчета за хот-дог
  • 2 големи глави лук
  • 1 червена чушка
  • 2 с.л. олио
  • 2 с.л. доматено пюре
  • 1 ч.л. кафява захар
  • 1 ч.л. къри на прах
  • сол и черен пипер

Снимка: instagram/wearethecurators

Начин на приготвяне:

Нарежете лука и чушката на тънки ивици. Загрейте олиото и задушете лука до златисто, след което добавете чушката, доматеното пюре, захарта и кърито. Гответе 5–6 минути до получаване на гъст сос.

Изпечете наденичките на грил тиган или скара до апетитен загар. Междувременно затоплете хлебчетата и поставете по една наденичка във всяко. Гарнирайте обилно с луковия сос.

За още по-автентичен вкус поднесете ястието с пикантен доматен сос, чипс или царевични пръчици.

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