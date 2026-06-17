Световното първенство по футбол е не само специално, но и социално събитие. То е споделена емоция - събирането с приятели и семейната компания създават специална атмосфера. А добрата храна допринася за още по-доброто настроение - докато напрежението на терена расте, вкусните мезета и напитки правят очакването на гола истински приятно.

Тази вечер предстои сблъсъкът между Англия и Хърватия. Така че, тази вечер, в 23:00 часа българско време, нека се разположим удобно на дивана пред телевизора. И да „срещнем“ двете страни на и масата – където да поставим традиционен английски Fish&Chips и хърватски сопарник.

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Fish&Chips (риба с пържени картофи)

Ястието, което олицетворява английската футболна култура. Хрупкава риба, златисти картофки и студената бира са класическа комбинация за всеки фен, който иска да се наслади на мача като истински англичанин.

Необходими продукти (за 4 порции)

За рибата:

  • 600 г филе от бяла риба (треска, хек или мерлуза)
  • 150 г брашно
  • 200 мл светла бира
  • 1 ч.л. бакпулвер
  • Сол и черен пипер на вкус
  • Олио за пържене

За картофките:

За сервиране:

  • Лимон
  • Тартар сос
  • Малцов оцет (по желание)

Снимка: instagram/brewstonepub

Начин на приготвяне

Картофите - обелете ги, нарежете и ги накиснете в студена вода за около 30 минути. След това ги подсушете добре. Пържете ги за около 5-6 минути на средна температура, извадете ги и ги оставете да починат. Малко преди сервиране ги изпържете повторно до златисто и хрупкаво.

Приготвяне на панировката - в купа смесете брашното, бакпулвера, солта и черния пипер. Добавете бирата и разбъркайте до получаването на гладка смес.

Пържене на рибата - подсушете рибните филета и ги оваляйте леко в брашно. Потопете ги в бирената смес и изпържете в добре загрято олио за около 5-7 минути до златист цвят.

Сервиране - подредете рибата и картофките в голяма чиния или плато. Добавете резени лимон и купичка с тартар сос.

 

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Хърватски сопарник

Сопарник е традиционен солен пай със спанак. Произхожда от областта Далмация и едно от най-старите хърватски ястия.

Необходими продукти

За тестото:

  • 500 г брашно
  • 250 мл хладка вода
  • 2 с.л. зехтин
  • 1 ч.л. сол

За плънката:

  • 500 г пресен спанак
  • 1 връзка пресен лук
  • 100 г магданоз
  • 3 скилидки чесън
  • 3 с.л. зехтин
  • Сол и черен пипер

Снимка: instagram/vegan_cook_

Начин на приготвяне

За тестото - замесете меко тесто от брашното, водата, солта и зехтина. Оставете го да почине около 30 минути.

Плънката - нарежете спанака, лука и магданоза на ситно. Добавете пресования чесън, зехтина, солта и пипера. Разбъркайте добре.

Разделете тестото на две части и разточете два тънки блата. Поставете единия в тава, разпределете плънката и покрийте с втория блат. Притиснете краищата.

Печене - в предварително загрята фурна на 220°C за около 25-30 минути до златисто. След изпичане намажете с малко зехтин и поръсете със ситно нарязан чесън.

Сервиране - реже се на малки хапки и се поднася топъл или студен. Комбинира се отлично с бира или вино.

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