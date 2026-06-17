Световното първенство по футбол е не само специално, но и социално събитие. То е споделена емоция - събирането с приятели и семейната компания създават специална атмосфера. А добрата храна допринася за още по-доброто настроение - докато напрежението на терена расте, вкусните мезета и напитки правят очакването на гола истински приятно.
Тази вечер предстои сблъсъкът между Англия и Хърватия. Така че, тази вечер, в 23:00 часа българско време, нека се разположим удобно на дивана пред телевизора. И да „срещнем“ двете страни на и масата – където да поставим традиционен английски Fish&Chips и хърватски сопарник.
Fish&Chips (риба с пържени картофи)
Ястието, което олицетворява английската футболна култура. Хрупкава риба, златисти картофки и студената бира са класическа комбинация за всеки фен, който иска да се наслади на мача като истински англичанин.
Необходими продукти (за 4 порции)
За рибата:
- 600 г филе от бяла риба (треска, хек или мерлуза)
- 150 г брашно
- 200 мл светла бира
- 1 ч.л. бакпулвер
- Сол и черен пипер на вкус
- Олио за пържене
За картофките:
- 800 г картофи
- Сол
- Олио
За сервиране:
- Лимон
- Тартар сос
- Малцов оцет (по желание)
Начин на приготвяне
Картофите - обелете ги, нарежете и ги накиснете в студена вода за около 30 минути. След това ги подсушете добре. Пържете ги за около 5-6 минути на средна температура, извадете ги и ги оставете да починат. Малко преди сервиране ги изпържете повторно до златисто и хрупкаво.
Приготвяне на панировката - в купа смесете брашното, бакпулвера, солта и черния пипер. Добавете бирата и разбъркайте до получаването на гладка смес.
Пържене на рибата - подсушете рибните филета и ги оваляйте леко в брашно. Потопете ги в бирената смес и изпържете в добре загрято олио за около 5-7 минути до златист цвят.
Сервиране - подредете рибата и картофките в голяма чиния или плато. Добавете резени лимон и купичка с тартар сос.
Хърватски сопарник
Сопарник е традиционен солен пай със спанак. Произхожда от областта Далмация и едно от най-старите хърватски ястия.
Необходими продукти
За тестото:
- 500 г брашно
- 250 мл хладка вода
- 2 с.л. зехтин
- 1 ч.л. сол
За плънката:
- 500 г пресен спанак
- 1 връзка пресен лук
- 100 г магданоз
- 3 скилидки чесън
- 3 с.л. зехтин
- Сол и черен пипер
Начин на приготвяне
За тестото - замесете меко тесто от брашното, водата, солта и зехтина. Оставете го да почине около 30 минути.
Плънката - нарежете спанака, лука и магданоза на ситно. Добавете пресования чесън, зехтина, солта и пипера. Разбъркайте добре.
Разделете тестото на две части и разточете два тънки блата. Поставете единия в тава, разпределете плънката и покрийте с втория блат. Притиснете краищата.
Печене - в предварително загрята фурна на 220°C за около 25-30 минути до златисто. След изпичане намажете с малко зехтин и поръсете със ситно нарязан чесън.
Сервиране - реже се на малки хапки и се поднася топъл или студен. Комбинира се отлично с бира или вино.