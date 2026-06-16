Съпругите и приятелките на футболните звезди, известни като WAGs (wives and girlfriends), отдавна не са просто половинките на известните спортисти. Голяма част от тях успяват да се превърнат във влиятелни личности със собствени успешни кариери, рекламни договори и бизнес начинания за милиони.

Зад този възход често стои силата на социалните мрежи, които превърнаха личната популярност в ценен актив и отвориха нови възможности за развитие и печалба.

Формулата е проста - днес всеки, който има присъствие в социалните мрежи, среща се или е женен за футболист и присъства на важни мачове, може да привлече интерес и да натрупа последователи. А тези последователи се превръщат в рекламни партньорства - по начин, който поколенията преди това нямаха.

Оттук футболните половинки могат да се разделят на две основни групи.

Не е само Виктория Бекъм

Първата група включва певици, модели и други вече известни личности. Най-популпрен пример за това е Виктория Бекъм - тя среща Дейвид Бекъм когато вече е популярна изпълнителка.

Още един пример е Мартина Стоесел - бивша детска звезда на Disney, превърнала се в поп певица и модел на марки като Under Armour и Adidas. Тя има около 21,5 милиона последователи в Instagram и е във връзка с аржентинския футболист Родриго Де Пол.

Испанската актриса Естер Експосито също има собствена огромна фен база и 24,1 милиона последователи. И това още преди да бъде заснета с френската звезда Килиан Мбапе.

Подобна е и историята на Мишел Куртоа – тя вече е успешен международен модел, когато се запознава и омъжва за белгийския вратар Тибо Куртоа.

Популярността не е задължителна

Но много WAGs доказват, че не е необходимо да имаш кариера, за да станеш суперзвезда. Много от тях не са били известни преди да се омъжат или да започнат връзка с футболист. А днес превръщат популярността си в собствен доход.

Най-яркият пример за това е Джорджина Родригес. Тя работи като продавачка в магазин в Мадрид, когато среща португалската суперзвезда Кристиано Роналдо през 2017 г. Днес двамата са сгодени и отглеждат пет деца.

Родригес има 74 милиона последователи в Instagram и приблизително състояние от 10 милиона долара, благодарение основно на дългогодишни партньорства с компании като Chopard, L’Oréal, Calzedonia пише New York Post. Има и собствено риалити шоу в Netflix – „I am Georgina“, излъчвано от 2022 до 2024 г., като успоредно с това развива бизнес с луксозни недвижими имоти в Мадрид.

Подобна е съдбата и на Антонела Рокузо, детската любов и съпруга на футболната легенда Лионел Меси. В Instagram футболната съпруга често публикува семейни снимки с половинката си и тримата им синове, както и кадри от тренировките си. Това ѝ е помогнало да натрупа 39 милиона последователи и приблизително състояние от 20 милиона долара благодарение на договори с Adidas, Stella McCartney и Louis Vuitton.

„Сега съм в позиция да започна да правя неща за себе си“, споделяла е Рокузо в интервю за списание Elle. „Много е важно да покажа на децата, че мога да бъдеш силна жена и да имам собствен живот.“

Междувременно Бруна Бианкарди, партньорката на бразилската звезда Неймар, поддържа YouTube канал, в който показва ежедневието си като майка, включително и ястията, които приготвя.

Сред най-забележителните по-млади WAGs са Наталия Белоли, която е събрала 1,7 милиона последователи в Instagram и работи като модел за луксозни марки, споделяйки моменти от живота си с бразилския национал Рафиня.

Толами Бенсън, 25-годишната годеница на английския национал Букайо Сака, има по-малко от 300 000 последователи, но е представлявана от United Talent, има договор като посланик на L’Oréal Paris и подготвя собствена колекция с River Island.

Саша Атууд е във връзка с Джак Грийлиш още от 16-годишна възраст. Кариерата ѝ като модел се развива успоредно с футболната му слава. И двамата са работили с модния гигант Boohoo, а тя си партнира и с марки като L’Oréal.