Виктория Бекъм сподели откровено как възприема остаряването и защо днес се чувства по-уверена от всякога. В ново интервю за британското издание The Times модната дизайнерка и предприемач говори за самочувствието, външния вид и натиска, който жените често изпитват с напредването на възрастта.

52-годишната звезда признава, че дълги години е живяла с усещането, че „не е достатъчно добра“ и че не харесва начина, по който изглежда. Според нея обаче възрастта носи нещо много по-ценно от младостта - приемането на самия себе си. „Хубавото на това да остаряваш е, че започваш да приемаш начина, по който изглеждаш“, казва Бекъм. Тя допълва, че вече не изпитва нужда постоянно да се съобразява с мнението на околните и усеща, че най-после „се чувства себе си“.

„На 50 животът не свършва“

Виктория Бекъм категорично отхвърля идеята, че след определена възраст жените трябва да се отказват от стила, амбициите или добрата си форма. По думите ѝ, възрастта не означава ограничения. Напротив — днес тя тренира повече, отколкото когато е била на 20 или 30 години, и вярва, че човек може да постига значими неща независимо от възрастта си. Тя коментира и популярния термин „anti-aging“, който според нея често се използва като маркетингов трик в козметичната индустрия. „Не вярвам, че има крем или продукт, който може да спре процеса на стареене“, казва дизайнерката и допълва, че самото понятие носи негативно послание към естествения процес на остаряване.

От несигурност към увереност

Бекъм не крие, че през годините е била подложена на сериозен обществен и медиен натиск. В миналото таблоидите често са коментирали теглото, визията и поведението ѝ, което е повлияло на самочувствието ѝ. Днес обаче тя гледа на живота по различен начин. След десетилетия под светлините на прожекторите, Виктория признава, че вече предпочита по-дискретен начин на живот и не изпитва нужда постоянно да бъде в центъра на вниманието.

Успехът след 50

През април 2024 г., когато навърши 50 години, Виктория Бекъм определи този период от живота си като време на удовлетворение и благодарност. Освен личното спокойствие, тя се гордее и с развитието на своите модни и козметични брандове. Нейната философия днес е далеч от стремежа към „вечна младост“. Вместо това тя поставя акцент върху баланса, здравето и увереността.