Виктория Бекъм отново привлече медийното внимание, този път с откровено разкритие за родителството и границите, които поставя във възпитанието на децата си. В центъра на темата се оказа нейната дъщеря Харпър Бекъм и въпросът доколко емблематичният стил от 90-те години е подходящ за новото поколение и как Виктория контролира модните избори на дъщеря си.

Модна икона с ясно виждане за възпитанието

Преди да се утвърди като дизайнер с глобално влияние, Бекъм беше част от феномена Spice Girls - група, която не само доминираше музикалните класации, но и задаваше модни тенденции за цяло едно поколение. Нейният сценичен образ, често асоцииран с минимализъм, елегантност и провокация, включваше и смели тоалети, сред които и запомнящият се латексов костюм. Днес обаче, като майка на четири деца, Виктория Бекъм гледа на тези модни избори през различна призма.

„Не бих позволила на Харпър да носи тези костюми,“ заявява тя, подчертавайки, че сценичните визии от онзи период са били съобразени с нейната възраст и професионална роля като артист, а не с ежедневието на едно дете.

Къде минава границата между себеизразяване и крайност

Изказването на Виктория Бекъм поставя по-широк въпрос за границите в модата, особено когато става дума за деца, израснали в семейства под светлината на прожекторите. Според нея модата безспорно е средство за себеизразяване, но също така изисква отговорност и преценка. Тя акцентира върху значението на възрастта - тема, която все по-често присъства в разговорите за съвременната попкултура и влиянието ѝ върху младите хора.

„Важно е да има баланс,“ посочва Бекъм в различни свои изявления през годините. „Децата трябва да имат свободата да изразяват себе си, но и насока.“

Харпър Бекъм: ново поколение с интерес към модата

Въпреки ограниченията, които поставя, Виктория не крие, че Харпър вече проявява интерес към света на модата. Като дъщеря на една от най-влиятелните двойки в шоубизнеса, тя расте в среда, в която стилът и публичният имидж са част от ежедневието. По думите на Бекъм, Харпър постепенно изгражда собствен вкус, но този процес се случва под внимателното ръководство на родителите ѝ. За дизайнерката това е естествена част от израстването, стига да бъде съпроводена с правилни ценности.

Носталгия по 90-те – но с ясни граници

Интересът към модата от 90-те години продължава да бъде силен, като визиите на Spice Girls често се връщат на модния подиум и в социалните мрежи. Много от тези тенденции се преоткриват от по-младите поколения, включително и от деца на знаменитости. Виктория Бекъм обаче ясно дава да се разбере, че не всичко от миналото трябва да бъде възпроизведено едно към едно. За нея има съществена разлика между сценичен костюм, създаден за конкретен артистичен образ, и облекло, подходящо за дете в ежедневна среда.