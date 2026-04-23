Блондинките в семейство Бекъм вече са две! Виктория Бекъм трансформира косата си, като изсветли косата си и добави екстеншъни. Вече с дъщеря ѝ Харпър си приличат още повече, отколкото всякога!

52-годишната поп звезда, превърнала се в успешен моден дизайнер, освежи цвета на косата си с топли меденоруси оттенъци, добре съчетани с естествения ѝ кестеняв цвят на косата. 14-годишната Харпър е естествена блондинка, като от миналата пролет добавя по-светли кичури в косата си.

Тя се завърна към русите нюанси, почти десетилетие след като за последно носеше впечатляващ платинен боб през 2007 г.

Докато модният дизайнер е изсветлявал характерните си брюнетни кичури с нотки на русо през последните години, тя направи по-забележима промяна на 21 април, когато дебютира с по-светъл цвят на косата си в ефир, на живо по телевизията.

Тази малка, но не и незначителна промяна, я кара да прилича на единствената си дъщеря повече отвсякога! Пош Спайс е говорила за любовта на Харпър към красотата и разкрасителните процедури в предишни интервюта. В интервю за британското издание The Times през 2023 г. тя посочи манията на най-малкото си дете по грима.

Харпър е последвала стъпките на майка си и по отношение на модата. Тийнейджърката вече носи модели по поръчка от бранда "Виктория Бекъм", като кройките са ексклузивни за нея, понеже размерите, които изработват са по-големи.

Звездата, която наскоро отпразнува 52-ия си рожден ден, показа от различни ъгли цвета на косата си в селфита в огледалото и снимка зад кулисите в телевизионното предаване, в което участваше тогава.

Бекъм допълни новата си трансформация на косата с шоколадовокафява рокля без ръкави, изработена от елегантно набрана материя и цепка до бедрото. Чифт сандали на висок ток с отворени пръсти, диамантени тенис гривни и изящни пръстени с изумруди завършиха визията ѝ за личния ѝ празник.

Впечатление тогава направи отсъствието на най-големия ѝ син Бруклин, който нито сподели честитка в социалните мрежи, нито присъства на рождения ден на Виктория. Тя наруши мълчанието си по въпроса (без да споменава директно името му) в интервю за списание WSJ, публикувано на 16 април, казвайки: „Мисля, че винаги сме обичали децата си толкова много.“

„Винаги сме се опитвали да бъдем най-добрите родители, които можем да бъдем. И знаете ли, ние сме в полезрението на обществеността повече от 30 години и всичко, което някога сме се опитвали да правим, е да защитаваме децата си и да ги обичаме. Това е всичко, което наистина искам да кажа по въпроса“, добави тя.

Когато гостува в предаването „Today with Jenna & Sheinelle“ на 21 април, тя повтори факта, че държи да постави „децата си на първо място“ на фона на драмата.

„Обичаме децата си толкова много и винаги сме се фокусирали върху защитата им, но се смеем много. Дейвид Бекъм е наистина, супер забавен.“