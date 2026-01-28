Докато социалните мрежи все още обсъждат твърденията на Бруклин Бекъм, че майка му Виктория „е провалила първия му танц“, като е танцувала твърде близо и „неподходящо“ с него на сватбата му, една друга майка реши просто… да се забавлява. И стана истински хит.

Джоузеф Мейн споделя видео от сватбата си с партньора си Джак Макуилямс – и TikTok буквално избухна. Клипът събира над 30 милиона гледания за броени дни.

„В защита на Виктория Бекъм…“

След скандала и драмата в семейство Бекъм, Джоузеф Мейн решава да сподели видеоклип от своята сватба, за да покаже, че майките също могат да се забавляват и това е изцяло в реда на нещата. Той дори се чувства изключително щастлив от този факт.

Във видеото се вижда майката на младоженеца – 55-годишната Джули Мейн, която е вдигната във въздуха и подскача под диско топка, носена от приятел на двойката, докато на заден фон звучи ремикс на I Love It на Icona Pop и Charli XCX.

„В защита на Виктория Бекъм – това беше майка ми на нашата сватба“, гласи текстът към видеото.

В описанието Джоузеф добавя с усмивка: „Тя сама помоли приятеля ни да я вдигне. Оставете майките да живеят. И те имат нужда да разкършат тяло от време на време.“

Смях, танци… и неочаквани коментари

Клипът е гледан над 30 милиона пъти в рамките на 5 дни, има близо 2 милиона харесвания и хиляди коментари. Но не всички са позитивни.

„Никога не съм се чувствал толкова неудобно“, гласи един от най-харесваните коментари, а друг потребител пише: „Как изобщо сте били ОК с това???“

Джоузеф признава, че не е очаквал подобна реакция: „Хората не разбраха шегата, не прочетоха текста, не прочетоха описанието. Има толкова строги очаквания за това как трябва да се държи една майка.“

Двойният стандарт за жените

По думите му, реакциите щели да бъдат коренно различни, ако ставаше дума за мъж или ако майката не беше по-възрастна от човека, който я държи.

Най-болезнен за младоженеца е фактът, че най-критичните коментари идват… от други жени.

„Майка ми каза, че я е натъжило колко осъдителни са някои жени и майки. Тя се надява да си позволят повече свобода и по-малко срам“, разказва Джоузеф.

Въпреки това Джули е щастлива, че много жени са се припознали в нея – като майки, които след години грижа за другите най-сетне си позволяват да бъдат „главният герой“.

Истинският контекст, който интернет не видя

Танцът се случва на третия ден от четиридневна сватбена церемония в Мексико, а гостите, около 60 души, са били във възторг.

„Всички знаят, че майка ми обича да се забавлява. Целият момент траеше под 15 секунди – и ние с мъжа ми се забавлявахме“, казва Джоузеф.

И добавя нещо, което променя изцяло фактите. Година преди сватбата Джули губи партньора си, с когото е била 8 години, както и своята майка.

Снимка: TikTok

„След тежка година просто се радвах да я видя усмихната. Смяхме се за този момент седмици наред. Животът е твърде кратък, за да е скучен.“

„Маме, засрамих ли те?“

След танца Джули притичва към сина си, за да се извини, ако е прекалила. Но извинение не е нужно.

„Радвам се, че имаше своите хубави моменти на нашата сватба. Тя се чувстваше свободна и щастлива. А това е най-важното.“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER