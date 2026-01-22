Според официалното изявление на Бруклин Бекъм майка му Виктория е танцувала „много неподходящо“ с него на сватбата му и Никола Пелц през 2022 г. След разгара на семейната сага през последните дни, диджеят от сватбата на младото семейство, също сподели позицията си пред медиите.

Най-големият син на Дейвид и Виктория сподели серия от шокиращи разкрития срещу родителите си в изявление в социалните мрежи. Едно от тези твърдения беше, че майка му е прекъснала първият му танц със съпругата му Никола.

В своите Instagram Stories Бруклин написа: „Майка ми открадна първия ми танц с жена ми, който беше планиран седмици предварително на фона на романтична любовна песен.“

„Пред 500-те ни сватбени гости, Марк Антъни ме извика на сцената, където в програмата беше планиран романтичният ми танц със съпругата ми, но вместо това майка ми чакаше да танцува с мен. Тя танцуваше много неподходящо върху мен пред всички“, продължи Бекъм.

DJ Fat Tony, който озвучи сватбата на младото семейство, изглежда подкрепя наранената звезда. Той публикува видео от ситкома на BBC „Motherland“, което показва героинята на Луси Пънч, Аманда, да танцува диво на песента на Lil' Kleine и Ronnie Flex „Drank & Drugs“ пред всички.

Той се подигра с Виктория, като написа под клипа: „От моята гледна точка: Виктория Бекъм по време на първия танц на Бруклин“ и шеговито добави: „Истински видеозаписи, вярно е - бях там!“

Това се случва, след като партньорът на диджея, Ставрос Агапиу, също подкрепи твърденията на Бруклин за танците на майка му. Според Daily Mail той е казал: „Бях там и тя го направи, той казва истината“, преди коментарът по-късно да бъде изтрит. След това Ставрос публикува: „Браво на него, че най-накрая проговори!“

Според източници, близки до Бруклин, той е останал пред сълзи след тържественото фиаско, което се е разиграло на дансинга в най-специалния му ден, а булката била съкрушена.

Източници, близки до Виктория пък, казаха пред The ​​Sun, че тя е била просто „леко пийната и се е забавлявала. Бруклин беше толкова смутен, а съпругата му толкова унизена и бясна, че е била засенчена. Тя ясно изрази чувствата си в деня на събитието. Това развали цялата вечер.“

Снимка: Getty Images

Те казаха за Виктория: „Нямаше абсолютно никаква злоба - точно обратното“, не подкрепяйки твърденията на Бруклин: „Това напълно я съкруши“.

В дългото си изявление Бекъм добави още: „Никога не съм се чувствал по-неудобно или унижено през целия си живот. Искахме да подновим брачните си обети, за да можем да създадем нови спомени от сватбения ни ден, които да ни носят радост и щастие, а не тревожност и срам.“

