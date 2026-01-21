През януари на 2026 г. имената на Никола Пелц и Бруклин Бекъм отново са в центъра на общественото внимание. А причината е скандалното признание на Бруклин в социалните му мрежи за отношенията между Бекъмови.

След неговите думи започнаха стотици интерпретации и реакции от страна както на последователи, така и от близки източници до семейство Бекъм. В обширно интервю, дадено през 2025 г. за изданието Glamour, Никола и Бруклин Пелц Бекъм споделят детайли за съвместния си живот, които рядко попадат в публичното пространство.

Решението за общата фамилия

Снимка: instagram/brooklynpeltzbeckham

Един от най-обсъжданите актове в техния брак бе решението на Бруклин да добави фамилията на съпругата си към своята. През 2025 г. Никола пояснява, че това е бил съвместен избор, продиктуван от желанието им да подчертаят своето единство. За тях двамата споделянето на една и съща фамилия е било важно не само за тяхната идентичност като двойка, но и като основа за бъдещото им семейство.

Живот извън камерите и медийното внимание

Снимка: Getty Images

Никола признава, че да бъдеш част от една от най-известните фамилии в света, носи своите предизвикателства. Тя споделя, че често вижда неверни твърдения за себе си в платформи като TikTok, но вече е изградила механизъм за справяне – пълно игнориране на спекулациите. Според нея истинската близост се гради върху честността и усещането за безопасност, което двамата са открили един в друг.

„Най-щастливите ни моменти никога не достигат до интернет“, споделят те по време на разговора, подчертавайки, че предпочитат спокойствието на дома си пред шума на официалните събития.

С какво се занимават Никола и Бруклин?

Снимка: gettyimages

Интервюто от 2025 г. хвърля светлина и върху кариерните желания на Бруклин. След като се занимаваше професионално с фотография, той официално се насочи към кулинарията и предприемачеството със своя бранд за люти сосове Cloud 23. Бруклин споделя, че именно по време на пандемията е открил истинската си страст в готвенето и планира да развива бизнеса си дългосрочно.

От своя страна, Никола разказва за работата си по филма Lola (2024), където за първи път влиза в ролята на режисьор. Тя описва процеса като терапевтичен и признава, че първоначално е изпитвала несигурност дали да застане зад камерата, но крайният резултат й е донесъл голямо професионално удовлетворение.

Семейство Пелц-Бекъм

Снимка: Getty Images

Въпреки че Бруклин има множество татуировки, посветени на съпругата му, двамата акцентират върху това, че връзката им се крепи на ежедневни компромиси. Те споделят с усмивка и за битовите си различия – като например споровете за температурата в спалнята, където Бруклин държи на студа, а Никола предпочита топлината.

Жените или мъжете са по-добри професионалисти според Виктория бекъм - вижте във видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER