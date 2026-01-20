Стилистът на булчинската рокля на Никола Пелц постави под съмнение твърденията на съпруга ѝ Бруклин Бекъм, че тя безцеремонно е била оставена без рокля пред олтара, малко преди големия им ден. Синът на Дейвид и Виктория заяви, че майка му, която има собствен бранд за дрехи, се е оттеглила в „последния момент“, след като е обещала да създаде рокля за бъдещата си снаха за сватбата им през 2022 г.

В многобройните си публикации, относно твърденията на медиите за семейния скандал между него и родителите му в Instagram, 26-годишният Бекъм написа: „Родителите ми се опитват безкрайно да развалят връзката ми още отпреди сватбата ми и това не е спряло. Майка ми отмени изработката на роклята на Никола в последния момент, въпреки колко развълнувана беше да носи нейния дизайн, което я принуди спешно да си намери нова рокля.

Версията на Бруклин за събитията обаче изглежда се разминава с разказа на стилистката на булката, Лесли Фремар, по това време. В дните след сватбата тя каза пред Vogue, че роклята от Valentino, носена от 31-годишната Никола, е била подготвяна цяла година.

Фремар, който е работил с Деми Мур и Чарлийз Терон, каза, че е имало посещения в централата на Valentino в Рим, където са работили в тясно сътрудничество с креативния директор на марката Пиерпаоло Пичоли. Провели са се и две пробни сесии с блондинката, по това време, в Маями, а главната шивачка е долетяла специално, за да се увери, че крайният резултат е перфектен.

Списанието съобщи, че емблематичната дизайнерска къща е била първата инстанция за Никола, която пък каза, че това е биро „безспорен избор“ - да облече Valentino в големия си ден. Фремар, може би пророчески, добави: „Сватбите идват с много емоции. Има стрес, има вълнение, има нерви... има много различни енергии, които витаят наоколо. Но дрехите са завършени.“

Снимка: Getty Images

Последните обвинения на Бруклин към баща му Дейвид и майка му Виктория, че го „контролират“, доведоха до кулминацията на семейната вражда след почти година на публични спекулации и твърдения от близки до семействата източници, които запазиха анонимност. Най-голямото им дете предположи, че родителите му са се опитали да „съсипят“ брака му , обяснявайки защо не са били поканени на подновяването на брачния му обет миналия август, на което Никола носи булчинската рокля на майка си от 1985 г.

Сватбената рокля на Никола изглежда е била в основата на скандала. В интервю за The Sunday Times в месеците след сватбата си тя повдигна темата, че е отказала да носи рокля, дело на известната си свекърва. Тя каза: „Истината е, че наистина, наистина исках да я нося и мислех, че е толкова красива, че майката на Бруклин я е направила за мен.“

Въпреки това, в друго интервю през същата година за американското издание на Grazia, актрисата сякаш намекна, че нещата не вървят гладко. „Свързахме се, за да започнем да работим по дизайна на роклята, но след няколко дни не получих нищо“, обясни тогава 27-годишната Пелц. „Виктория се обади на майка ми и каза, че ателието ѝ не може да дойде. Планирах да нося сватбената рокля от Виктория и бях наистина много развълнувана, че мога да нося дизайн, създаден от бъдещата ми свекърва.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER