Актрисата и модел Никола Пелц отслабна драстично за изключително кратко време. Съпругата на Бруклин Бекъм, най-големия син на английския футболист Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм, впечатли всички с новата си визия. Но каква е причината?
В скорошна публикация Пелц показа нейната голяма трансформация. Много фенове забелязаха загубата на тегло през последните месеци и се притесниха, че това се дължи на стреса от продължаващата ѝ семейна вражда с клана Бекъм. Причината обаче е различна.
31-годишната съпруга на Бекъм е получила главната роля в холивудския филм „Прима“, където ще играе балерина. За да влезе в ролята, тя трябва да спазва строга диета и интензивно да репетира балет. Пелц е успяла да достигне 45 килограма за четири месеца, пише „The Sun“.
„Никола беше решена да направи всичко перфектно за тази роля и това само потвърждава нейната решителност и отдаденост. Имаше спекулации за причините за загубата на тегло, особено предвид последните събития в личния ѝ живот, но сега всичко стана напълно ясно“, споделя източник пред изданието.
Звездата не е прибягвала до лекарства за диабет, които много известни личности напоследък използват, за да отслабнат.
Въпреки семейната драма, Бруклин и 31-годишната му съпруга продължават да се наслаждават на семейния живот и често споделят снимки заедно, които показват спокойствието и любовта помежду им.
Бруклин е сред първите, които поздравяват Никола за новата ѝ филмова роля.
Той коментира публикацията ѝ, в която обявява ролята: „УАУ, УАУ xx, давай, момиче, толкова се гордея с теб, скъпа“.
Драмата със семейство Бекъм
Драмата в семейството на Виктория Бекъм и Дейвид Бекъм продължава и става все по-задълбочена. Източници близки до звездното семейство твърдят, че Бруклин Бекъм е на кръстопът - опитва се да оправи отношенията с родителите си, но и да запази връзката си с любимата му Никола Пелц, която е в основата на буреносните емоции и разрив между тях. Но дали ще успее?
Семейният разрив избухва след брака на Бруклин с актрисата Никола Пелц през 2022 г. Напрежението между Виктория и Никола се е натрупвало с години. Постепенно уж на пръв поглед безобидна, враждата между тях прераства в сериозен конфликт и това принуждава Бруклин Бекъм да се отдръпне от родителите си. Дистанцията му е наистина сериозна - Бруклин и съпругата му дори не са отпразнували коледните празници със семейство Бекъм.
