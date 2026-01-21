Американската актриса Клоуи Грейс Морец ясно изрази чувствата си към Виктория Бекъм след раздялата си със сина ѝ Бруклин. 26-годишният Бекъм сподели шокиращи разкрития за семейната динамика на известния клан и тяхното отношение към съпругата му Никола Пелц.

Скандалът между Бруклин, Дейвид и Виктория ескалира, когато той отправи остра атака към „контролиращите“ си родители. Той твърди, че родителите му са се опитвали да разрушат връзката му с Пелц.

Най-големият син на Дейвид и Виктория публикува в социалните мрежи осъдително изявление (в шест последователни Instagram Stories) на 20 януари, в което казва, че няма желание да се помири със семейството си и се застъпва за себе си „за първи път в живота си“.

Легендата на Манчестър Юнайтед и националния отбор на Англия Дейвид Бекъм отговори на експлозивната публикация на най-големия си син в социалните мрежи, като каза: „На децата е позволено да правят грешки. Така се учат“.

Той не спомена Бруклин, нито пък се позова конкретно на противоречията, но разсъждава върху „грешките“, допуснати от децата му по време на гостуването си в предаването „Squawk Box“ по CNBC.

На чия страна е бившата?

Преди да се ожени за Никола, Бруклин е бил в дългогодишна връзка с Клоуи Грейс Морец, позната от ролите си във филми като „Kick-Ass“ и „The Equalizer“.

Двамата започнали да се виждат, когато тя била на 17, а той на 15, като Клоуи е говорила публично за връзката си с родителите му и по-специално с Виктория.

Снимка: Getty Images

На фона на ожесточения спор между Бруклин и родителите му, Клоуи споделя само хубави неща да каже за бившата Spice Girl, наричайки я „невероятен човек“. 28-годишната актриса обаче изрази някои резерви относно това какво е да излизаш с Бекъм.

Говорейки с Анди Коен за Виктория през 2014 г., тя каза: „Тя е невероятен човек. Наистина се възхищавам на нейната работна етика и обичам нейния бранд.“

„Мисля, че като семейство те са страхотни хора. [Бекъм] разбират пътуванията, секс сцените с непознати хора, лудите графици“, продължи тя.

Снимка: Getty Images

Тя добави още, че Дейвид е „страхотен баща, а Виктория страхотна майка.

Две години след това интервю, през 2016 г. Морец разкри какво е да излизаш с Бекъм, заявявайки, че понякога може да е трудно.

„Това създава масова лудост и те те следват в отделни коли, така че не можеш просто да тичаш наоколо и да споделяш малки сладки моменти от връзката си“, каза тя пред британското издание InStyle.

Те се разделиха през 2018 г., като по-късно актрисата се разкри като „гей жена“ през 2024 г.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER