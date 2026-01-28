Харпър Бекъм изрази публично подкрепа за майка си, Виктория Бекъм, след като 51-годишната дизайнерка беше удостоена с престижно отличие по време на Седмицата на модата в Париж - званието Кавалер на Ордена на изкуствата и литературата (Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres).

Най-малката от клана Бекъм не пропусна да отбележи постижението на Виктория в социалните мрежи. Тя се включи с мил коментар към публикация на майка си, пишейки: "Моят най-голям модел за подражание.“

На официалното събитие, Виктория бе заложила на черна рокля с дълги ръкави и асиметричен подгъв, комбинирана с обувки с открити пръсти. Дъщеря ѝ Харпър също беше в черно - с ефирна рокля и черен шал, преметнат върху раменете.

Снимка: Getty Images

На събитието присъстваха три от четирите деца на Виктория: Ромео (23), Круз (20) и Харпър (14). Появата им идва на фона на продължаващия конфликт между семейство Бекъм и най-големия им син Бруклин Бекъм, който на 19 януари публикува остро изявление, в което обвини родителите си, че са „контролиращи“.

Той също така твърди, че Дейвид и Виктория „постоянно са проявявали неуважение“ към съпругата му, актрисата Никола Пелц, за която се ожени на пищна церемония през 2022 г.

Снимка: Getty Images

Харпър наруши мълчанието си дни след взривоопасното изявление на Бруклин, като показа подкрепа не само към майка си, но и към втория си брат Ромео, който дефилира на ревюто на Willy Chavarria по време на Седмицата на модата в Париж.

„Още веднъж!! Поредно невероятно шоу,“ написа тийнейджърката в Instagram.

Спорд редица източници, Харпър е била близка с Бруклин и Никола Пелц преди семейния разрив. Факт е, че двойката отдадоха специален поздрав за 14-ия ѝ рожден ден през юли.

„Честит рожден ден, Харпър, обичаме те“, написаха те по повода.

Снимка: Getty Images

Дълго време Дейвид и Виктория не коментираха случващото се в семейството им. Все пак бившият футболист реши да прекъсне мълчанието като леко засегна темата за социалните мрежи и използването им от децата си. Той сподели, че се е опитвал да ги образова за силата и опасностите на социалните мрежи, но това не ги е спряло да правят „грешки“.

„Все пак на децата е позволено да правят грешки. Така се учат“, каза той пред CNBC. „И дори смятам, че понякога трябва да им се позволи да направят тези грешки.“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER