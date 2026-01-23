Известният диджей Fat Tony разкри подробности относно ситуацията, за която цял свят говори, а именно, че Бруклин Бекъм и майка му Виктория са танцували „непристойно“ на сватбата му с Никола Пелц.

Диджеят, който е бил гост на сватбата на Бруклин и Николa през 2022 г., бе гост на телевизионното предаване "This Morning" и каза, че всъщност певецът Марк Антъни, приятел на семейство Бекъм, е извикал Бруклин на сцената. Там той е помолил майка му Виктория да се присъедини към тях и да танцуват, като казал: „Сложи ръцете си на бедрата на майка си“, защото ставало дума за латино танц.

Fat Tony уточни, че не е имало „падане по дупе“, „PVC костюми“ или „движения тип Spice Girls“. Според него думите „непристойно“ и "неподходящо" се отнасят предимно до самия момент и как се е случило, а не до танца като такъв.

Снимка: Getty Images

Той добави, че всички гости са очаквали първият танц да бъде между Бруклин и жена му Пелц, но когато Виктория Бекъм била извикана и танцувала вместо това, Николa се разплакала и напуснала помещението. Диджеят добавя още, че това събитие е станало най-обсъжданият момент от сватбата и дори на следващия ден, по време на брънча, гостите продължили да обсъждат скандалната ситуация.

Снимка: Getty Images

Припомняме, че Бруклин Бекъм публикува изявление в социалните мрежи, в което се противопоставя на родителите си, твърдейки, че те са се опитали да „унищожат“ връзката му с Николa Пелц и че не желае да се помирява с тях. Дали в бъдеще двете страни ще намерят баланс помежду си и ще успеят да се помирият - предстои да разберем, но към момента техните взаимоотношения остават обтегнати и без ясна перспектива.

