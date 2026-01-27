Когато фамилия Бекъм влезе в заглавията, светът сякаш затаява дъх. Този път обаче не става дума за нова модна колекция или футболен триумф, а за пукнатини в иначе перфектно изглеждащата фасада на семейство Бекъм. За да разберем какво всъщност се случва с най-известното семейство, се обърнахме към Ива Екимова – едно от най-разпознаваемите имена в българския ПР сектор и медиен консултант с дългогодишен опит.

Ива Екимова не само познава механизмите на публичния образ, но и самата тя е майка на известна дъщеря – талантливата Дара Екимова, която съвсем скоро впечатли всички на „Евровизия“ 2026. Това че е и експерт, и майка на звезда, я прави перфектният избор за човек, който да анализира случая със семейство Бекъм.

ПР операция или семейна криза?

Според Ива Екимова е трудно да се прецени дали признанията на Бруклин за „властната му майка“ са чиста монета, или добре планиран ход. Тя допуска възможността това да е специална комуникационна стратегия, но напомня, че подобни операции обикновено се правят с конкретен повод – например премиера или нова колекция.

„От признанията на Бруклин разбираме, че има властна майка, която управлява фамилния имидж. Дали обаче това е вярно? Страничното ми впечатление е, че не е невъзможно това да е специална ПР операция“, коментира Ива Екимова.

Имат ли известните родители специални права върху децата си?

Снимка: Instagram/@ekimovaiva

Въпросът за границата между родителския контрол и личната свобода е основен в драмата на Бекъм. Ива Екимова е категорична, че известността не дава „специални права“. Тя споделя личния си опит с дъщеря си Дара, като подчертава, че здравословното отношение е да гледаш на детето си като на самостоятелен творец.

„И без друго детството под светлините на прожекторите е ограбено, поне в зрелостта си да имат самостоятелността и подкрепата да следват сърцето и собствените си мечти“, обяснява Екимова.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

Къде се разминават майка и син – Виктория и Дейвид?

Снимка: Getty Images

Според Ива границата между имидж и личен живот за публичните личности практически не съществува. В случая на Бекъм обаче нещо очевидно се е пропукало. Тя напомня, че да бъдеш родител е задача, която не приключва с красивите снимки в Instagram.

Според нея постовете на Бруклин са форма на бунт, която вероятно е резултат от пропуски в самото родителство, а не само в ПР стратегията. Ива повдига и няколко ключови въпроса, които подхранват подозренията за „конспирация“ или дълбока семейна обида: защо Виктория отказа да ушие булчинската рокля на Никола Пелц и къде е ролята на Дейвид в целия този конфликт, насочен предимно към майката?

Снимка: Facebook/Instagram

„Всичко това ми подсказва, че може да има конспиративен момент и в същото време искрената изповед на Бруклин в социалните мрежи изглежда наистина автентична“, завършва Екимова.

Дара Екимова, която гостува в студиото на „Тази събота и неделя“ на Игнажден – вижте какво разказва тя във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER