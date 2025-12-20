Популярната българска певица Дара Екимова сподели в студиото на "Тази събота" вълнението си от отличието, което е получила – седмо място в класацията на Billboard за най-добри K-pop песни в света! За музиката, любовта и чудесата.

Това признание е наистина голямо и значимо за всеки изпълнител, а младата Дара изглежда повече от щастлива. Песента „Stunner”, написана в България по време на международния лагер за писане на музика Sofia Songwriting Camp и изпълнена от корейската суперзвезда TEN, е класирана на седмо място в годишната селекция на Billboard.

Поезия и музика

Дара Екимова споделя, че е започнала да пише песни още от училище – ходила е на курс по творческо мислене и писане.

"Обожавам да творя с българския език, той е толкова красив!", споделя певицата.

"Важно е да сме грамотни и да не забравяме корените си!", казва още тя.

Кое е по-трудно: да подредиш думите или да ги изпееш?

"Ако историята живее в теб, ти знаеш как да я подредиш, но изпяването може би е по-сложна задача", убедена е Дара Екимова.

Изненади през цялата година

"Случваха ми се много неочаквани неща и съм много щастлива", разкрива обичаната певица.

В момента изпълнителката работи върху нов албум, който предстои да излезе през 2026 година. Стартира и концертната си дейност още в началото на следващата година, като първата музикална спирка ще бъде София през април. Следват Варна, Пловдив и Бургас.

Целия разговор с Дара Екимова – гледайте във видеото тук, най-отгоре.

