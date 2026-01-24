Въпреки шокиращите признания и нападките от станата на Бруклин, Дейвид и Виктория Бекъм категорично са готови да приемат отново сина си в своя живот – по всяко време и „с широко отворени oбятия“. Стига самият той да има желание за помирение.

Това твърди източник, близък до обкръжението на семейство Бекъм. Той споделя пред People, че двойката в никакъв случай не иска да загуби сина си. „Те много се страхуват от това и биха го приели обратно за секунда“, казва източникът. „Семейството им е изключително сплотено, доста различно от семейството на Никола Пелц. И са силно разстроени, буквално ужасени от всичко случващо се.“

До момента Дейвид и Виктория не дават официален коментар за случващото се. Но според хората около тях, те силно вярват, че времето ще им помогне - ще „излекува всички рани“ и им върне Бруклинх. До тогава само могат търпеливо да чакат, тъй като реално в момента не могат да предприемат каквото и да е.

Източникът дава и информация и за това как протича ежедневната комуникация, доколкото тя съществува, между Бруклин и родителите му. „Всъщност Бруклин и Никола не разговарят с Дейвид или Виктория. Общуват само и едиснтвено чрез посредници“.

Снимка: Getty Images

В публикацията си в Instagram от 19 януари Бруклин открито обвинява майка си и баща си, че се опитват да „съсипят“ връзката със съпругата му Никола. Той твърди, че са се отнасяли към нея с неуважение и често са я поставяли в неудобни ситуации. А окончателният разрив идва със сватбата на Бруклин и Никола, когато Виктория „превзема“ първия танц на младоженците, планиран седмици предварително под романтична любовна песен.

Бруклин и Никола сключват брак през април 2022 г. пред близо 600 гости в имението на семейство Пелц в Палм Бийч, Флорида.

И въпреки че Виктория и Дейвид мълчат упорито по темата, все пак наскоро бившият футболист леко засегна темата за социалните мрежи и използването им от децата си. Той сподели, че се е опитвал да ги образова за силата и опасностите на социалните мрежи, но това не ги е спряло да правят „грешки“.

„Все пак на децата е позволено да правят грешки. Така се учат“, каза той пред CNBC. „И дори смятам, че понякога трябва да им се позволи да направят тези грешки.“

Във видеото - още за тежките обвинения на Бруклин към Виктория и Дейвид Бекъм:



