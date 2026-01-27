С всеки изминал ден, сякаш драмата в семейство Бекъм става все по-задълбочена. Виктория Бекъм бе удостоена с наградата „Кавалер на Ордена на изкуствата и литературата“, връчена от Министерството на културата за приноса си към модната и развлекателната индустрия в Париж.

Цялото семейство замина за столицата на любовта в знак на подкрепа към Виктория, с изключение на Бруклин Бекъм. Нито той, нито любимата му - Никола Пелц се появиха на официалното събитие. Френският министър на културата Рашида Дати нарече Бекъм „глобална икона, която заема много специално място в сърцата на французите“. Той определи стила й на работа като "прецизен и почти архитектурен".

Виктория Бекъм изрази своята благодарност и бе изключително развълнувана от случващото се, но единственото, което липсваше, за да бъде цялостната картина завършена, беше сина й - Бруклин и това определено се е отразило на емоционалното състояние на модната икона, а и на останалите членове на звездното семейство. Но къде беше Бруклин Бекъм по това време? Разбира се, отново с любимата си - Никола Пелц.

Отговорът на Никола Пелц - тихо и нежно

Точно след събитието, актрисата публикува в своя Инстаграм профил видеоклип с Бруклин, в който двамата изглеждат по-влюбени от всякога, спокойни и щастливи. Далеч от скандала и драмата.

Това нежно и тихо послание има за цел да покаже на всички, че любовта за тях е на първо място. Че те се чувстват добре един с друг и нямат намерение да се съобразяват с нищо и никого. Припомняме, че войната между тях и родителите на Бруклин започна още от сватбата му с Пелц, а отчуждението им става все по-осезаемо. Дали някога ще се помирят - предстои да разберем.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER