Дейвид и Виктория Бекъм проговарят за първи път публично след острата атака на техния син Бруклин. Драмата в звездното семейство продължава, а отчаяните родители явно не мога да скрият тъгата си повече. Те обърнаха носталгичен поглед към миналото, а това се превърна в голяма въпросителна за фенове и последователи.

Копнеж по миналото и липсите, които не се запълват

Виктория Бекъм и нейният съпргуг Дейвид, обърнаха носталгичен поглед към миналото, когато Бруклин е бил дете. Двамата си спомниха лични моменти, а доказателство за това бяха коментарите, които те написаха в Инстаграм, под ретроспективни кадри, публикувани от известния фотограф Platon. На професионално заснетитите снимки позира Дейвид Бекъм със семейството си, а татуировките с имената на децата му ясно се виждат. Емоционалната фото колекция е от далечната 2006 година, а звездните родители намират утеха в някогашния семеен уют.

В коментарите си под публикацията, както Виктория, така и Дейвид изразиха колко много означават за тях тези спомени.

Снимка: Getty Images

Това е първата им публична реакция след като Бруклин сподели в социалните мрежи остра публикация, в която обвинява родителите си в това, че са се опитали да унищожат връзката му със съпругата му Никола Пелц и че Виктория е имала проблеми с Пелц, дори искала да развали сватбата им. Семейство Бекъм стана едно най-обсъжданите в цял свят, а драмата им занимава съзнанията на хиляди фенове, които се опитват да разберат къде се крие истината и кой всъщност е виновен. Ако изобщо има виновен.

Снимка: Getty Images

Скандалите между тях разделиха почитателите им на два лагера - едните в подкрепа на Виктория и Дейвид, а другите - на Бруклин и Никола Пелц. В интернет се разпространяват различни версии за ситуацията, но към момента Дейвид и Виктория не са отговорили пряко на обвиненията и случващото се.

Вижте повече подробности за скандала в семейство Бекъм - във видеото най-отгоре.

