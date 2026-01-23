Потърсихме астроложката Адриана Велчева, позната на зрителите с участието си в предаването „Ергенът“, за коментар по повод една от най-обсъжданите теми в света към настоящия момент - скандалната драма в семейство Бекъм. Разривът между Бруклин Бекъм и родителите му раздели фенове и последователи на два отбора. Едните подкрепят него, а другите твърдо застават зад Виктория и Дейвид Бекъм. Ето какво сподели по темата Адриана пред Ladyzone.bg.

Според нея обществото често забравя, че дори най-популярните фамилии в дълбочина са просто обикновени семейства със своите вътрешни конфликти, противоречия, неразбиране и понякога отчуждение.

„Никога не знаем какво наистина се случва в едно семейство, колкото и популярно да е то“, категорична е Адриана. Бекъм не е само известна фамилия, а бранд, който носи огромни приходи заради имиджа си!

Снимка: Getty Images

Адриана смята, че Бруклин Бекъм, който вече е на 26 години, има пълното право да следва своя собствен път като отделен индивид. „Ние всички имаме родов дълг, но ако не се откъснем от него навреме, той може да попречи на развитието на собствената ни душа“, казва Ади, която се занимава специално с родова астрология и разглежда в дълбочина семейните отношения. Повече за Родовата Астрология с Адриана - вижте тук:

Доминира ли егото в семейство Бекъм?

Според участничката в романтичното риалити, когато в едно семейство се намесят прекалено много слава и пари, трудно може да се говори за силна емпатия. „По-скоро започва да доминира егото“, категорична е Адриана.

Признава, че не е родител и не знае как би реагирала, ако синът ѝ избере партньор, който тя не харесва. Въпреки това е убедена че ролята на родителите има граници. „Имаш около 20 години да отгледаш детето си, да го възпиташ и да му позволиш да бъде отделна личност и най-вече щастлива.“ Адриана подчертава, че дори родителите да са сигурни, че действат „за добро“ и искат да предпазят детето си от неподходящ партньор, този човек може да бъде важна част от неговия житейски път. „Тя е част от пътя му, независимо дали ни харесва или не“, смята тя.

Снимка: Getty Images

Драмата между Бруклин и родителите му, пречупена през астрологията

Интересен акцент в анализа ѝ е и астрологичната гледна точка. Като представител на зодия Риби, Бруклин попада в групата на хората, които често се раждат в семейства със силен кармичен отпечатък. „Тяхната мисия е да приключат модели на свръхматериалност и да внесат друг тип ценности“, обяснява Адриана.

