Харпър, най-малкият член на фамилията Бекъм, направи мил жест към един от братята си. Така тя показа подкрепата си към семейството на фона на продължаващото напрежение, подклаждано от Бруклин Бекъм.

14-годишното момиче написа в социалните мрежи думи на насърчение към брат си Круз, след излизането на новата му песен. Тя сподели мнението си за парчето на изгряващия рок изпълнител с групата му The Breakers, коментирайки, че „обожава песента“.

Харпър дори отпразнува излизането на песента, заедно с братята си, по време на ваканцията си в Маями. В момента семейство Бекъм е в САЩ, по случай откриването на стадиона Nu Stadium - проект на Дейвид Бекъм.

Двамата братя и сестрата споделиха видео в социалните мрежи, на което се вижда как се забавляват във взаимната си компания. Те се радват на слънчевото време и похапват вкусна мексиканска храна. Придружени бяха и от настоящите приятелки на Круз и Ромео.

Къде е Бруклин?

Докато по всичко изглежда, че децата на семейство Бекъм – Харпър, Круз и Ромео са изключително близки, техният отчужден брат сякаш е по-далеч от всякога. Въпреки факта, че в момента всички са на един континент.

27-годишният Бруклин така и не бе забелязана със семейството си – нито на официалната церемония по откриването на новия стадион на баща, нито по време на забавленията на братята и сестрите си. Явно е, че конфликтът продължава „с пълна сила“ и той така и не успява да прости на „контролиращите си родители“, които според думите му са се опитвали и да го разделят от съпругата му Никола Пелц.

Най-голямото дете в семейство Бекъм публикува шокиращите си разкрития в Instagram по-рано тази година и заяви, че няма намерение да се помирява със семейството си в близко бъдеще.

Преди уикенда той отпразнува четвъртата годишнина от сватбата си с американската наследница Никола, като публикува емоционално послание в социалните мрежи.

„Честита годишнина! Обичам те с цялото си сърце“, написа той. И добави: „Днес сме по-силни от всякога и ти си най-добрият ми приятел. Нямам търпение да остареем заедно.“

Думите бяха придружени от снимка на голям букет от бели рози и картичка за годишнина с отпечатан текст.