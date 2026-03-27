Круз Бекъм, най-малкият от братята Бекъм, разплака брат си Ромео на концерт с песен, за която се смята, че е за отчуждения им брат Бруклин. Родителите им Дейвид и Виктория също бяха сред публиката на 24 мапт, за да подкрепят Круз на разпродаденото шоу.

Развълнуваният Ромео избърса сълзите си, докато брат му пееше „Loneliest Boy“. Виктория и Дейвид Бекъм бяха забелязани гордо да подкрепят сина си по време на изявата му.

Припевът на песента включва текста в превод от английски: „Най-самотното момче, мамо, не говори твърде много, това ѝ къса сърцето. Личи си по малките неща, които не правиш. Предполагам, че в крайна сметка това си ти, ти самият и ти. Кажи ми как живееш, когато нямаш кого да губиш?“

Круз бе утешен от колега от групата, докато изпълнява парчето, написано за връзката с брат му. Той избърса сълзите си, а Виктория го прегърна през раменете, за да го утеши.

Очевидци не сдържаха коментарите си пред The Sun:

„Сякаш на Круз му беше трудно да я изпее на моменти.“

„Дейвид държеше ръката си върху крака на Виктория, а тя се държеше за Ромео, преди той да започне да плаче.“

„Изпълнението на Круз беше красиво и трогателно за всички.“

След успешното шоу, Дейвид, Виктория и Ромео отидоха зад кулисите, за да поздравят Круз.

27-годишният Бруклин прекъсна контакт със семейството си миналата година. До януари 2026 г. той вече общуваше с тях чрез адвокати. Няколко дни по-късно той публикува шокиращо изявление, в което заяви, че не желае да се помирява с тях. Бекъм също така твърди, че модната дизайнерка Виктория е осквернила първия му танц с 31-годишната американска актриса Никола Пелц на сватбата им през 2022 г.

Освен че е прекъснал връзката си с известните си родители, Бруклин вече не поддържа връзка с Ромео, Круз и 14-годишната си сестра Харпър, след като ги е блокирал всички в социалните мрежи.

Миналото лято Бруклин и Никола, които живеят в САЩ, не поканиха семейството му за подновяването на брачните им обети. Тогава източник каза: „Това беше последният удар за Дейвид и Виктория. Нито един член от над 30-членното разширено семейство не знаеше за сватбата, нито пък беше поканен.“

След участията си във Великобритания, Круз ще се отправи към Щатите с групата си. През юли и август те са планирали да изнесат десет концерта, включително на фестивала Lollapalooza в Чикаго, заедно с Charli XCX , Lorde, Tate McRae и The Smashing Pumpkins.

Междувременно букмейкърите намалиха коефициентите за спечелване на наградата Brit Award догодина, след успеха на дебютните му участия на живо:

„Последните му разпродадени концерти бяха приети невероятно добре, като феновете и посетителите го подкрепяха да бъде следващият голям пробив на Brits през 2027 г.“

