Напрежението в семейство Бекъм изглежда далеч не е приключило. Докато Бруклин Бекъм е започнал да прикрива татуировките си, посветени на родителите му, брат му Ромео публично заяви привързаността си към семейството с нова татуировка.

23-годишният модел Ромео Бекъм изненада феновете си с нова татуировка. Той изписа думата „семейство“ на тила си.

Снимката е публикувана в Instagram от лондонско студио за татуировки, което посещава един от синовете на семейство Бекъм.

Мнозина похвалиха финеса на татуировката, но други отбелязаха „интересния момент“ за подобно послание, предвид открития конфликт в семейството. Един фен коментира иронично: „Изявление със смисъл“.

Жестът на Ромео идва малко след като стана ясно, че Бруклин Бекъм е покрил семейните си татуировки. Преди това Бруклин е татуирал имената на братята и сестрите си Ромео, Круз и Харпър на пръстите си, но сега те изглежда са скрити под нов дизайн.

Припомяме, че татуировката, посветена на баща му, Дейвид Бекъм, също е променена. Надписът „Татко“ на дясната му ръка вече е заменен от морска звезда и два спасителни пояса. Той също прикри и татуировката на гърдите си, посветена на майка му, която гласеше „момчето на мама“.

Според източници, цитирани от Daily Mail, Бруклин е прибегнал до лазерни процедури, за да се раздели с татуировките си. Всичко това започна, когато фенове на семейството забелязаха отсъствието на най-големият син от множество мероприятия и важни семейни събития.

Снимка: Getty Images

През януари Бруклин обвини Дейвид и Виктория Бекъм, че се опитват да саботират връзката му със съпругата му, актрисата Никола Пелц. Той също така твърди, че родителите му са контролирали имиджа на семейството в медиите чрез „фалшиви“ публикации в социалните мрежи и внимателно инсценирани събития.

Начинаещият готмвач публикува дълго изявление в профилите си в социалните мрежи, в което казва, че не иска помирение със семейството си и защитава правата си „за първи път в живота си“. Той сподели, че проблемите в семейството са започнали още след сватбата им през април 2022 г. и обвини родителите си, че правят всичко възможно, за да ги разделят.

В изявлението си Бруклин стигна дотам, че каза, че е „контролиран от семейство, което цени публичното издигане над всичко“ и че откакто е с Никола, е намерил „мир и облекчение“, след като се е сблъскъл с тежка тревожност.

Дейвид и Виктория Бекъм все още не са отговорили публично на обвиненията, но източници, близки до семейството, твърдят, че Виктория се чувства дълбоко предадена от твърденията на сина си.

