Нелсън Пелц най-накрая проговори за враждата между своя зет Бруклин Бекъм и родителите му Дейвид и Виктория Бекъм - която достигна връхната си точка на 19 януари. Тогава Бруклин разкри подробности за продължаващия с години семеен конфликт, като заяви, че той е започнал още преди сватбата му с Никола Пелц, дъщерята на Нелсън, и оттогава насам само се задълбочава.

И докато семейство Бекъм все още не са направили официално изявление по повод думите на Бруклин, Нелсън наруши мълчанието си по време на събитието WSJD’s Invest Live в Уест Палм Бийч във вторник, 3-и февруари.

„Дъщеря ми и семейство Бекъм са съвсем друга история и това не е тема за обсъждане тук днес“, обясни 83-годишният Пелц по време на сесия с въпроси и отговори.

Но все пак сподели: „Ще ви кажа само, че дъщеря ми е страхотна, зет ми Бруклин е страхотен и очаквам двамата да се радват на дълъг и щастлив брак.“

На въпрос дали някога е давал съвети на младата двойка как да се справят в трудната ситуация, в която са поставени, той потвърди: „Да, определено. А понякога и те самите ми дават съвети.“

Нелсън е съосновател на хедж фонд компанията Trian Fund, Trian Fund Management, L.P. (Trian Partners). Тя е открита през 2005 г. и е насочена към слабо представящи се големи корпорации, предлагайки им оперативни подобрения и стратегически промени в потребителския, индустриалния и финансовия сектор.

Нелсън, който е и баща на осем деца, наскоро попадна в заглавията, след като слуховете, че давал на дъщеря си Никола месечна издръжка от 1 милион долара - твърдение, което бързо беше опровергано.

Източник заяви пред HELLO!: „Това е 100% невярно. Това е напълно измислен слух, създаден от нищото.“

Бруклин и Никола сключиха брак на пищна сватба в имението на Нелсън в Палм Бийч през 2022 г., но зад кулисите не всичко е било идеално, както 26-годишният разкри в своето изявление в Instagram през януари.

Никола и Бруклин подновиха брачните си обети през август 2025 г. в семейното имение на Пелц в Бедфорд, окръг Уестчестър, щата Ню Йорк.

