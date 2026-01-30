Креативният директор на на модния бранд Genny, Сара Каваца Фачини, вероятно е решила да заложи на сигурно, когато е избрала Никола Пелц за лице на рекламната кампания на марката за пролетта на 2026 г. С шумът, който се вдигна около Пелц и съпруга ѝ Бруклин Бекъм, това изглежда като перфектния маркетингов трик.

Американската актриса дебютира като лице на Genny в кампанията от предишния сезон.

Тя отново застана пред обектива на италианското фотографско дуо Лука и Алесандро Морели, известни като Братята Морели, в студио в Лос Анджелис, Пелц е изобразена на розов фон, облечена в женствените пролетни дизайни на бранда. Сред тях са рокля без презрамки с корсаж, украсен с плисирана органза, прасковено-оранжева рокля от жоржет със скулптурирани венчелистчета, обграждащи гърдите, и романтична рокля с инкрустирани с бижута презрамки.

„Никола Пелц Бекъм продължава да бъде лицето на Genny, защото въплъщава най-автентичния и специален дух на марката: емпатична, съвременна женственост, способна да разпалва емоции без изкуственост“, се казва в изявление на марката.

По-рано този месец тя беше разкрита като главна актриса в предстоящия независим драматичен филм на Братя Морели „Prima“, редом с носителките на „Оскар“ Фей Дънауей и Мира Сорвино, както и с Джак Хюстън. Пелц Бекъм също ще се завърне на малкия екран с участието на предстоящия трилър на Disney+ с Райън Мърфи „The Beauty“.

Към момента сагата между младото семейство и Бекъмови продължава да се развива, като с всеки следващ ден излизат наяве все повече подробности за разрива в отношенията им. Въпреки всичко, което знаем, все още Дейвид и Виктория Бекъм не са потвърдили нищо официално.

Бруклин Бекъм направи официално изявление в своя Instagram профил на 19 януари, където разкри всичко за отчуждението от родителите му. Той призна още и за „проваления“ му първи сватбен танц с Никола от майка му, бившата Spice Girl.

Всички обвинения, които Бруклин отправи към родителите си, прочетете тук:

