Драмата в семейство Бекъм става все по-заплетена. Оказва се, че бившата приятелка на Бруклин - Хана Крос е заподозряна във възможна афера с брата на настоящата му половинка - Никола Пелц. Освен това, много бързо след края на отношенията си с Крос, Бруклин започва романтична връзка с актрисата.

Коя е Хана Крос и гадже ли е на Брадли Пелц?

След като прекратява отношенията си с Бруклин Бекъм, моделката Хана Крос е била засичана на срещи с Брадли Пелц - по-големия брат на Никола Пелц в Лос Анджелис. Източници в британски таблоиди съобщават, че двамата изглеждали прекалено близки и че връзката им е почти сигурна. Това предизвика много разнооразни коментари онлайн - някои наблюдатели дори предполагат, че изборът на Хана да се среща именно с брат на съпругата на Бруклин може да се тълкува като вид „отмъщение“ или реакция след това, че той е предпочел Никола вместо нея.

Коментари, които Хана Крос е направила след раздялата с Бруклин

След разделянето им, Хана публикува любовна песен, за която много хора смятат, че е вдъхновена от нейния бивш партньор - Бруклин. В текста на песента тя пее за обещание „да останем приятели“ и за това как никога повече не е чувала нищо от него след раздялата, което тя описва като „подло“ в парчето си.

Семейният разрив около Бекъм и Пелц

Докато медиите следят отблизо живота на Хана Крос и личните ѝ коментари, Бруклин Бекъм публично обявява разтърсващия конфликт между него и родителите му - Дейвид и Виктория Бекъм, като заяви, че не иска да „се помирява“ с тях и ги обвини, че са се опитвали да навредят на брака му с Никола Пелц. В тази скандална публична драма в семейство Бекъм, много различни странични истории излизат наяве - включително тези за бивши партньори, техните коментари или нови връзки. Как ще се развият нещата в звездното семейство - предстои да разберем.

