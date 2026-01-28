Бруклин Бекъм и Никола Пелц отново шокираха феновете и предизвикаха разнообразни реакции в интернет. Двамата влюбени бяха на романтично приключение в Малибу и определено се разгорещиха. С интимни кадри от леглото, Бруклин и Никола събудиха любопитството на хиляди последователи.

Огнена страст и доза провокация - какво прави в леглото Никола Пелц?

Бруклин Бекъм публикува доста пикантни снимки, на които се вижда как той и любимата му прекарват време заедно по време на екзотична почивка в Малибу. Един от най-обсъжданите кадри показва Никола в леглото, гола, но покрита частично с бял юрган, докато прегръща тяхното пухкаво кученце. Какво се е случило после - можем само да гадаем, но по всичко си личи, че двойката се забавлява и определено се е отдала на страст и диви преживявания.

Реакции на последователи и фенове

Публикацията предизвика смесени реакции сред феновете и последователите им в социалните мрежи. Някои се развълнуваха от споделените кадри и изразиха радостта си, но други не се стърпяха и коментираха негативно. Те бяха убедени, че това са прекалено интимни моменти за споделяне с широката аудитория.Контекст: семейният конфликт с родителите. Вижте видеото от почивката им - тук:

Припомняме, че наскоро Бруклин Бекъм публикува дълго изявление, в което посочва, че не желае помирение със своите родители - Виктория и Дейвид Бекъм. Сред обвиненията му са твърдения, че майка му е отменилa поръчката за сватбената рокля на Никола Пелц в последния момент преди сватбата им и че семейството му е упражнявало натиск и контрол върху него в продължение на години.

