На фона на бурната семейна драма в семейство Бекъм, Никола Пелц продължава да споделя интимни моменти с Бруклин, които "разтапят" техните фенове и последователи. Двамата демонстрират силната си любов и щастието във всеки удобен момент. А по това, което виждаме, изглеждат наистина щастливи и спокойни.

Актрисата публикува видео в Тикток заедно с Бруклин, а към клипа написа просто и кратко: "Обичам те!"В клипа двойката се намира в живописна градина, радват се на взаимната си компания и прегръщат своето бяло сладко куче. Пухкавият любимец определено допринася за уюта и спокойствието в живота на двамата влюбени.

Любов по време на буря

Публикацията идва на фона на продължаващата семейна драма около фамилията Бекъм. А малко по-рано, на 19 януари Бруклин публикува серия от изявления в социалните мрежи, в които твърди, че родителите му - Дейвид и Виктория Бекъм са оставили много емоционални травми у него още от детството му, а после са се опитали да унищожат отношенията му с неговата любима - Никола Пелц. Бруклин добави, че според него родителите му се опитвали да съсипят връзката му, включително чрез отменяне в последния момент на планирания дизайн на сватбената рокля от Виктория Бекъм, което наложило бърза смяна на роклята в последния момент, а това само по себе си е всяло огромен смут.

В отговор, Дейвид Бекъм даде кратко интервю за CNBC, където говореше за това, че децата допускат грешки и се учат от тях. Припомняме, че наскоро Дейвид и Виктория Бекъм обърнаха носталгичен поглед към миналото, когато Бруклин е бил дете. Двамата си спомниха лични моменти, а доказателство за това бяха коментарите, които те написаха в Инстаграм, под ретроспективни кадри, публикувани от известния фотограф Platon. На професионално заснетитите снимки позира Дейвид Бекъм със семейството си, а татуировките с имената на децата му ясно се виждат.

Снимка: instagram.com/victoriabeckham

