Бруклин Бекъм е премахнал татуировката в чест на баща му в знак на прекъсването на връзката си със семейството си след публичния им конфликт. Най-голямото дете на Дейвид и Виктория, миналия месец, изрази нежеланието си да се „помирява“ с тях, след като ги обвини, че се опитват да „съсипят“ връзката му с Никола Пелц. Изглежда ситуацията ескалира с напредването на времето.

26-годишният Бруклин имаше татус, който изписваше красиво думата „Татко“ върху котва на горната част на дясната си ръка, заедно с посланието „Love you Bust“ отдолу - във връзка с прякора, който Дейвид му е дал. Според The ​​Sun обаче, той е закрил всакаква следа от тази татуировка.

Става ясно, че Бруклин е направил промяната през последната седмица, тъй като оригиналната татуировка е все още се вижда непокътната в публикация в Instagram, споделена от Никола от пътуването им до Напа, Калифорния.

Татуировката на врата на 50-годишния Дейвид, „Buster“ от 2015 г., обаче все още се виждаше ясно по време на посещение му в Доха тази седмица.

Снимка: https://www.instagram.com

Бруклин и баща му споделят силна страст към татуировките през годините. Бившият футболист завел сина си за първи път в студио за татуировки, когато бил на 18 години през 2017 г.

Според Page Six, начинаещият готвач вече има над сто татуировки, като над 70 от тях са посветени на 31-годишната му съпруга.

Припомняме, че през юни 2025 г. той премахна и татуировката „момчето на мама“, посветена на майка му Виктория, като слуховете за раздяла вече бяха в разгара си.

Враждата между Бекъм обаче беше потвърдена едва през месец януари 2026 г., когато Бруклин сподели своето дълго изявление в Instagram, в което обясни отсъствието му и това на половинката си на ключови семейни събития миналата година, включително 50-ия рожден ден на баща му и удостояването му с рицарско звание.

Сред твърденията му бяха обвинения срещу родителите му в „подкуп“ за името му, както и че майка му го е „унизила“ на сватбата му през 2022 г.

Снимка: https://www.instagram.com

Бащата на Никола, Нелсън Пелц, наруши мълчанието си на събитие в Уест Палм Бийч, Флорида. Повече за случилото се прочетете тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER