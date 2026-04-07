Бившата изпълнителка на Spice Girls направи интересна промяна във визията си. Тя изсветли косата си непосредствено преди великденските празници – сякаш в хармония със светлите дни и все по-слънчевото време.

Празничните дни Виктория Бекъм прекара в Маями заедно със съпруга си Дейвид Бекъм. Двойката съчета ваканцията си с откриването на стадиона Nu Stadium - проектът на бившия футболист беше официално завършен и семейство Бекъм се събра, за да отпразнува събитието.

Не изневерявайки на стилната си визия, 51-годишната дизайнерка носеше бял костюм от собствената си модна линия Victoria Beckham. Елегантният сет включваше широко разкроен панталон и структурирано сако.

Перфектният завършек бяха внимателно подбраните обувки с висок ток, изчистеният колан и деликатните бижута.

Снимка: Getty Images

Новата прическа на Виктория

Модната дизайнерка бе е добавила щедро количество руси кичури, умело вплетени в краищата на косата ѝ – която изглеждаше значително по-дълга. Това значително освежи цялостната ѝ визия, придавайки модерен и многопластов завършек.

Това е сравнително лесен начин да се добавят цвят и движение по дължината на косата. Златистият нюанс се откроява в по-дългите пластове, създавайки почти летен ефект.

Снимка: Getty Images

Експериментите през годините

Когато става въпрос за подстригване и цвят, Виктория винаги смело е експериментирала – преминавайки от дълги екстеншъни към къси прически, от светли към тъмни нюанси.

И въпреки че косата ѝ винаги изглежда безупречно, през 2019 г. тя призна, че оформянето ѝ не е силната ѝ страна. „Не мога сама да си правя прическата“, пошегува се тя. „Мисля, че в 99% от случаите я измивам, навеждам глава надолу, подсушавам я набързо и буквално я връзвам на кок на върха на главата. Така ходя на работа всеки ден, защото просто не мога да се справя по-добре“, сподели тя тогава.

Все пак Виктория няма нужда да се тревожи за перфектната прическа – нейният близък приятел и личен фризьор е стилистът на звездите Кен Пейвс. Двамата са толкова близки, че той дори е кръстник на дъщеря ѝ Харпър.