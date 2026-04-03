Амал Клуни е истинско въплъщение на модерната изтънченост. Преди дни тя бе присъства на важно публично събитие и даде пореден урок по стил.

Адвокатката по правата на човека се появи на Cartier Women's Initiatives Dialogue в Милано – инициатива, която подкрепя и свързва жени предприемачи и лидери по света, с изцяло черен аутфит с интересен детайл.

Тя носеше кожена миди пола на модната марка Elie Saab със стилен крокодилски принт. Интересно допълнение към дрехата бяха плоските джобове и коланът – за по-оформена талия.

Амал бе съчетала ексцентричната пола с изчистен черен топ с лодка деколте, а аксесоарите ѝ бяха големите слънчеви очила и златна гривна.

Кожената пола е ключов елемент за преходен гардероб, особено при променливото априлско време.

Акцентът - прическата

Амал винаги е впечатлявала с красивата си, прецизно оформена коса – и този път не беше изключение. Прическата ѝ перфектно рамкираше лицето, а топлите карамелени акценти подчертаваха маслиновия тен и тъмните очи.

Самият личен фризьор на адвокатката - Димитрис Джианетос, разкри, че е подстригал косата ѝ за събитието. Той публикува няколко снимки в профила си в Instagram, пишейки: „Исках леко да променя цвета и дължината на косата на Амал! Акцентите са смели, но в същото време изглеждат непринудено и много елегантно.“

Резултатът е полирана, сияйна визия, без високи контрасти.

В началото на есента, Амал Клуни отново изненада феновете с неочаквана визия - появявайки се с най-късата прическа, която е носила от години насам. Без колебание, тогава тя замени емблематични вълни тип „русалка“ с обемна нова подстрижка, която моментално привлече вниманието и се превърна в цяла тенденция.