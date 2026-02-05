„Срещнах жената, за която ще се ожениш.“ Това са думите, които казва агентът на Джордж Клуни през 2013 г., преди планирана вечеря в дома на актьора на езерото Комо в Италия. Клуни е поканил близки приятели, които водят в къщата му Амал, тогава Амал Аламудин - известна адвокатка по правата на човека.

Останалото е история - днес двамата са щастливо женени и имат две деца, превръщайки се в едно от най-известните семейства в света.

В последните месеци обаче животът на семейство Клуни значително се промени. Джордж и Амал взеха важното решение да заменят бляскавия живот в Холивуд с по-тихо и земно съществуване. За целта те избраха френската провинция, възприемайки прост ритъм на живот - който обаче изглежда е ключът към тяхното щастие.

Импулсивно решение или добре обмислен ход

В основата на решението на звездната двойка са децата. Те искат да осигурят на близнаците си Ела и Александър детство, свободно от медийното внимание, което ги следва постоянно в САЩ.

„Притеснявах се да отглеждам децата си в Лос Анджелис, в културата на Холивуд. Имах чувството, че никога няма да имат добър начален старт в живота. Не искам да се разхождат, притеснени от папараци, не искам да бъдат сравнявани с нечии други известни деца“, казва Джордж Клуни в интервю за Esquire. „Във Франция е много по-спокойно - там на никой не му пука за славата."

Семейството вече се радва и на френско гражданство.

Детство, потопено в природата

Животът в Прованс означава по-малко екрани и повече преживявания сред природата. Близнаците се хранят заедно с родителите си, карат трактори из имота и помагат в ежедневните задължения във функциониращата семейна ферма. През по-топлите дни са участвали в различни домашни проекти - като боядисване на оградата заедно с баща си Джордж.

Все пак семейството съчетава семплия живот със съвременни удобства.

През 2021 г. Клуни купуват Domaine de Canadel за 9,1 милиона долара. Имотът включва провансалска вила от XVIII век, плувен басейн, тенис кортове и 172 хектара земя с гори, маслинова горичка, лозе, езеро и лавандулови полета. Наблизо се намира и Château Miraval - имотът, който е в центъра на широко отразявания съдебен спор между Брад Пит и Анджелина Джоли.

Вече част от местната общност

Клуни имат корени в Бриньол - малко градче в Южна Франция. Те са помогнали за създаването на общинска ферма, чиято реколта снабдява местните училищни столове със свежи, биологични продукти. Малко след като се установяват в района, даряват 23 600 долара на съседно село, за да помогнат за възстановяването му след наводнения, пише Hola.

Семейството изглежда напълно „вплетено“ в живота на града – свободно посещава оживени пазари, кафенета, квартални ресторанти и се разхожда по калдъръмените улички на стария град.

Животът и обучението във Франция вече са помогнали на Александър и Ела свободно да говорят френски.

Все пак, Джордж и Амал често да пътуват до Съединените щати заради работни ангажименти – като например дебюта на Клуни през 2025 г. на Бродуей в пиесата „Good Night, and Good Luck“.

