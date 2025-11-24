В пълна хармония с природата живее едно петчленно италианско семейство – след като избира да избяга от големия град и да се засели в горите на Абруцо, Италия. Там те са заобиколени от растения, животни, далеч от шума на цивилизацията.

Но животът им внезапно се променя, след като съдът решава да отнеме децата и да ги постави в „по-добра среда“. Настаняват ги в център, управляван от църква. А родителите иимат ограничен достъп до тях.

Съдбата на малчуганите, известни в Италия като „Bimbi nel Bosco“ или „децата от гората“, привлече вниманието на цялата страна, а десетки хиляди хора подписаха онлайн петиция за повторното им събиране с родителите им.

Нейтън Тревалиън, 51-годишен бивш британски професионален готвач и Катрин Бърмингам, 45-годишна австралийка, която е настоящ лайф коуч, са призовани в съдебна заповед като родители на децата - едно осемгодишно и шестгодишни момичета близначки.

Заповедта гласи, че „сградата, която семейството обитава не е подходяща за живот и съществува риск от сериозни нарушения на правата на децата за съхраняване на тяхната физическа и психическа цялост".

Условия на живот

Децата на семейството Тревалиън нямат социални контакти, постоянен доход и не посещават училище – обучават се изцяло от своите родители.

Семейството използва вода от кладенец, с цел да се избегне евентуален прием на микропластмаси, както и разходите. Отоплява се с камини и соларни панели за електричество. Вместо вътрешна тоалетна, има външна, компостираща.

Купуват къщата през 2021 г. Тогава Катрин пише в своя сайт: „Наскоро намерихме нашия дом-мечта.“

Съдбата на семейството

Съдбата на семейството става известна през септември, 2024 г., когато всички са хоспитализирани след отравяне от диворастящи гъби, събрани в гората.

По-късно социалните служби и властите ги посещават, но според адвокатите родителите така и не изпълняват препоръките да осигурят редовни медицински грижи за децата и посещение на училище.

Нейтън Тревалиън заявява пред местни медии, че е шокиран от решението децата да бъдат отнети от него и съпругата му. „Те са щастливи, нахранени, ухаят добре и са възпитани. Защо трябва да се разрушава връзката помежду ни?“, казва той, цитиран от вестник La Repubblica.

Засегнатото от решението на италианския съд семейство ще подаде жалба следващата седмица, съобщи адвокатът им.

Обществени реакции

Случаят е много оспорван и коментиран в Италия – води до дебат за правото на алтернативен начин на живот и свобода в образованието.

Решението на съда бе критикувано и от редица италиански политици. Премиерът Джорджа Мелони нарече отнемането на децата „тревожно“ и се свърза с министъра на правосъдието относно случая.

Кметът на Палмоли (най-близкото селище до района, който семейството обитава) - Джузепе Масчиули, също осъди мярката. „Аз съм баща и бях дълбоко шокиран от случилото се“, каза той пред CNN и добави, че ситуацията може да бъде решена, ако семейството се съобрази с определени изисквания като възстановяване на течащата вода и седмични срещи с местното училище.

