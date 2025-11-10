Зрителите на bTV и „Преди обед“ ще имат нов кулинарен фаворит! От 11 ноември три пъти седмично – във вторник, сряда и четвъртък – ефирът ще се изпълва с аромати, енергия и добро настроение, защото в кухнята влиза шеф Емануел Июджи – готвач с характер, усмивка и мисия в кулинарията.

Финалистът от петия сезон на „MasterChef България“ впечатли журито и публиката не само с кулинарните си умения, но и с харизматичното си присъствие и заразителна позитивна енергия. След участието си в шоуто Емануел се утвърди като един от най-разпознаваемите млади шеф-готвачи в България – с изчистен и съвременен стил, в който автентичният вкус среща модерната визия.

В три поредни дни, кулинарната сцена в „Преди обед“ ще бъде посветена на хората с натоварено ежедневие. Емо ще предлага бързи, лесни и здравословни рецепти, които доказват, че вкусното не изисква часове в кухнята. В сряда Июджи ще посреща известни личности, приятели готвачи и запалени любители, за да споделят своята рецепта и история – всяко издание с различен вкус, настроение и щипка изненада. А в четвъртък зрителите ще „пътуват“ по кулинарната карта на света.

Какво още разказа Емануел - вижте тук и във видеото най-отгоре.

