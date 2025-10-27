Той е майсторът на месото, а тя – кралицата на печивата и десертите. Майкъл и Риели от Куинсланд са двойка в живота и в кухнята. Двамата са заедно от 5 години, а Майкъл решава да се включат в австралийската версия на предаването „Моята кухня е номер едно“, „за да подкрепи мечтата на Риели да отвори своя пекарна, да се забавляваме и да предизвикаме себе си“. Двамата се определят като класическа двойка с контрастни характери, която се допълва по всички възможни начини.

Как започва всичко

Майкъл Еделбърг и Риели Портегис се запознават преди 5 години. Тя живее в Ню Йорк, а той пътува често до там, защото има роднини. Само преди няколко дни двамата отпаднаха от надпреварата за голямата награда в „Моята кухня е номер едно“, но обявиха страхотна новина – че са сгодени!

Предложението

Майкъл е направил предложението по време на романтична разходка в Сентръл Парк, Ню Йорк. В интервю той признава, че специалният момент е бил на косъм да се провали заради лошото време:

„Бях планирал перфектен ден за Риели – заведох я на пазар за дизайнерска чанта, направихме тур на сградата на ООН с мой братовчед и я убедих, че ще е хубаво да се разходим из Сентръл Парк... въпреки че беше студено, ветровито и дъждовно.“

Самата Риели разказва с усмивка, че предложението почти завършило с инцидент:

„Когато Майкъл коленичи, буквално се подхлъзна по калния хълм! Беше толкова нервен – а той никога не е нервен!“

Кои са Майкъл и Риели – перфектната кулинарна двойка

Майкъл, инженер по образование, обича месото и големите ястия, а Риели, която е графичен дизайн има слабост към сладкарството.

„Обичам всякакво месо. Ям месо за закуска, обяд и вечеря. То е моята страст“, казва Майкъл.

„Израснах, гледайки Food Channel. Бях напълно обсебена от сладкарските предавания! Оттам започна любовта ми към десертите. След като започнах да пътувам и да опитвам различни кухни, се влюбих във всички видове храна“, заявява Рейли, чиято мечта е да има собствена пекарна.

По време на предаването „Моята кухня е номер едно“ двамата се подкрепят и допълват взаимно. Майкъл поема основните ястие, а Риели успява да впечатли с десертната част. В напрегнати моменти, в които всичко изглежда, че ще се обърка, той е този, който я успокоява и връща фокуса върху удоволствието от готвенето.

Ако се интересувате от рецепти и има човек, с когото споделяте тази обща страст, „Моята кухня е номер едно“ е точно за вас, bTV ви дава шанса да покажете вашия кулинарен талант пред цяла България и да превърнете своя дом в ресторант за една вечер, да подготвите и сервирате тристепенно меню както за журито, така и на останалите участници. Най-добрият отбор ще спечели голямата награда от 75 000 евро и титлата „Моята кухня е номер едно“. Запиши се за кастинг ТУК.“

