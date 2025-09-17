С настъпването на есента горите в България се пробуждат за едно от вълнуващите преживявания, които природата ни поднася - сезонът на гъбите. След топлото лято и първите дъждове, почвата оживява и дарява любителите на природата с изобилие от гъбени находки - от добре познатите манатарки, през пачи крак и печурки, до рядко срещаните и търсени червени мрежести манатарки.
Есента е идеалното време не само за бране на диворастящи гъби, но и за свързване с природата, забавление със семейството или просто за разходка в парка сред есенните листа и онова чувство на меланхолия, което този сезон носи със себе си.
Кога започва сезонът на гъбите в България?
В България гъбарският сезон е между септември и началото на ноември, когато комбинацията от влажност и умерени температури създава идеални условия за растеж.
Популярни ядливи гъби през есента:
Манатарка – обичана заради плътния си вкус и кулинарни качества.
Пачи крак – жълтеникава, ароматна гъба, която е трудна за объркване.
Сърнела – висока и грациозна гъба, подходяща за паниране.
Печурка – широко разпространена и добре позната, често срещана по ливадите.
Мрежеста манатарка – по-рядка, но високо ценена от колекционери и готвачи.
Никога не събирайте гъби, в които не сте напълно сигурни. Много ядливи гъби имат токсични двойници. При съмнение – консултирайте се със специалист или използвайте проверени гъбарски справочници.
Къде в България се бере най-много?
Някои от най-популярните райони за събиране на гъби у нас включват:
- Родопите – заради влажния климат и богатото биоразнообразие.
- Стара планина – особено около Етрополе, Троян и Калофер.
- Рила и Пирин – по ниските склонове и в горските пояси.
- Средна гора и Странджа – по-тихи, но също плодородни райони.
Съвети за безопасно и отговорно гъбарене
- Използвайте кошница, а не найлонова торбичка - така гъбите „дишат“ и спорите им се разпространяват обратно в гората.
- Откъсвайте гъбите внимателно, за да не увреждате мицела.
- Оставяйте младите и презрели гъби – те не са добри за консумация и ще дадат плодове отново.
- Никога не берете гъби край пътища, в замърсени райони или индустриални зони.
- Събирайте само толкова, колкото реално ще използвате.
От гората до кулинарните изкушения
Много от есенните гъби могат да се използват в готвенето - за супи, ризото, паста, сушене или мариноване. Плътният им вкус и специфичен аромат ги правят отлична алтернатива на месото и обогатяват всяко есенно меню.
