С настъпването на есента горите в България се пробуждат за едно от вълнуващите преживявания, които природата ни поднася - сезонът на гъбите. След топлото лято и първите дъждове, почвата оживява и дарява любителите на природата с изобилие от гъбени находки - от добре познатите манатарки, през пачи крак и печурки, до рядко срещаните и търсени червени мрежести манатарки.

Есента е идеалното време не само за бране на диворастящи гъби, но и за свързване с природата, забавление със семейството или просто за разходка в парка сред есенните листа и онова чувство на меланхолия, което този сезон носи със себе си.

Кога започва сезонът на гъбите в България?

В България гъбарският сезон е между септември и началото на ноември, когато комбинацията от влажност и умерени температури създава идеални условия за растеж.

Популярни ядливи гъби през есента:

Манатарка – обичана заради плътния си вкус и кулинарни качества.

Пачи крак – жълтеникава, ароматна гъба, която е трудна за объркване.

Сърнела – висока и грациозна гъба, подходяща за паниране.

Печурка – широко разпространена и добре позната, често срещана по ливадите.

Мрежеста манатарка – по-рядка, но високо ценена от колекционери и готвачи.

Никога не събирайте гъби, в които не сте напълно сигурни. Много ядливи гъби имат токсични двойници. При съмнение – консултирайте се със специалист или използвайте проверени гъбарски справочници.

Снимка: iStock

Къде в България се бере най-много?

Някои от най-популярните райони за събиране на гъби у нас включват:

Родопите – заради влажния климат и богатото биоразнообразие.

Стара планина – особено около Етрополе, Троян и Калофер.

Рила и Пирин – по ниските склонове и в горските пояси.

Средна гора и Странджа – по-тихи, но също плодородни райони.

Снимка: iStock

Съвети за безопасно и отговорно гъбарене

Използвайте кошница, а не найлонова торбичка - така гъбите „дишат“ и спорите им се разпространяват обратно в гората.

Откъсвайте гъбите внимателно, за да не увреждате мицела.

Оставяйте младите и презрели гъби – те не са добри за консумация и ще дадат плодове отново.

Никога не берете гъби край пътища, в замърсени райони или индустриални зони.

Събирайте само толкова, колкото реално ще използвате.

Снимка: iStock

От гората до кулинарните изкушения

Много от есенните гъби могат да се използват в готвенето - за супи, ризото, паста, сушене или мариноване. Плътният им вкус и специфичен аромат ги правят отлична алтернатива на месото и обогатяват всяко есенно меню.

Снимка: iStock

