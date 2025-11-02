Преди година Станислав Златарев и неговото семейство купуват стара къща в Овчага - малко село в Североизточна България, само на час път от Варна. Идеята първоначално изглеждала невъзможна, почти налудничава: да възстановят с любов и голи ръце постройка на 113 години, използвайки единствено естествени материали.

„Животът има странен начин да ни връща към неща, които сме забравили привидно, но те са в паметта на генетиката ни“, пише Златарев във Facebook.

Завръщане към корените

Проектът му е не само вдъхновение, но и лична мисия – завръщане към традициите и синхрона с природата. За постройката, той разказва с много любов, въпреки трудното начало:

„Никой майстор не разбираше от ремонт за този тип къща.“

Затова и решили да се захванат сами. Едно от най-важните неща, на които държат е да запазят къщата суха, не защото не е издръжлива, а защото „веднъж пропусне ли вода през покрива, започват проблемите“.

Той разказа повече и за тогавашния живот, когато всички къщи са били точно такива - създадени с ръчен труд и естествени материали. По това време, под къщите в селата са живели животните – те отдавали топлина на горните етажи, където са се помещавали семейства.

Днес, повече от век по-късно, домът отново оживява благодарение на същата топлина – но този път човешка.

„Пръстта не е мръсотия. Тя е памет.“

Златарев не е архитект или строител. Той е фитнес инструктор, собственик на три зали във Варна, а в свободното си време гради с ръце и сърце. Във възстановената къща и прилежащите 9 декара земя той вижда възможност да съчетае това, което най-много обича - спорта, природата и българските традиции.

Днес освен дом, той изгражда и спортен кампус, който ще включва 20 дървени бунгала за гости. Идеята е мястото да се превърне в център за движение, възстановяване и връзка с природата.

Дом, който диша

Проектът е приет топло от хората в селото. Възрастните жители са помогнали с ценни съвети от онова време, когато това е било единствения познат начин за изграждане на основи за дом. Подкрепа откриват и в хората в социалните мрежи.

Той не остави в тайна и рецептата за замаската, която използва - бяла пръст, глина, слама, мината през фуражомелка, вар и животински отпадъци - точно както са я правили нашите предци.

Какво го е накарало да се върне към този по-прост, но истински начин на живот, той отговаря с усмивка: „Това е в нашите гени. Ние сме част от самата природа, колкото и да се бетонираме в градовете.“

За него „връщането към земята“ не е крачка назад, а припомняне. Припомняне на ритъм, търпение, уважение към материята и към самия живот.

Оренда

Ако трябва да опише преживяването с една дума, Станислав избира „Оренда“.

„Това е първичната сила на живота - стремежът да продължаваме напред, независимо от ситуацията. Тя е силата във всеки един момент“, каза той.

Днес в село Овчага се възражда не просто къща, а нов начин на живот. Млади хора, които идват от големия град, но искат да съхранят българското, природното и човешкото. Понякога връщането назад е най-естественият път напред.

