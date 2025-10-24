Вкусът на село Орешак е в суджука и бъчвата с ракия. Новият епизод на "Вкусът на България" разкрива точно това. Защото истинската красота е в простите неща – в домашната храна, в ръчното изкуство, в планинското утро и в топлината между хората. А село Орешак не е просто кулинарен вкус – той е вкусът на любов и вдъхновение.

„Тефтерът с рецептите на баба“ – вдъхновение от миналото

Водещата Мария Жекова ще се срещне с млади хора, които пазят българското живо. Сред тях е момиче, което съхранява тефтера с рецептите на своята баба – малък семеен архив на традиции, вкусове и аромати.

Тя ще сподели вълшебни рецепти, предавани през годините, които носят не просто вкус, а спомени и чувства – доказателство, че истинската храна винаги има история.

Занаятът като свобода и изкуство

Майстор бъчвар ще разкрие тайните на най-добрата бъчва за ракия, а дърворезбар ще покаже своите изящни творби. Вдъхновяващите думи – „Занаятът е свобода!“ – ще се запечатат в съзнанието на Мария и зрителите, като напомняне, че творчеството и трудът с ръце са част от българската душа.

Традицията среща съвремието в Орешак – и резултатът е не просто ястие, а вкус, който разказва история. Стари рецепти за суджук, съчетани с нови вкусови акценти, които създават неповторими месни деликатеси със собствен почерк.

Младите пазители на традициите

„Вкусът на България“ не само показва автентичността на региона, но и вдъхновява – защото все повече млади хора избират да останат в Троянския балкан, да създават, да пазят и да развиват родното.

Животът в планината е цветен, истински и изпълнен със смисъл – точно като хората, които я наричат дом.

Магията на Троянския балкан оживява в нов епизод

Тази събота, от 11:00 ч. по bTV, зрителите на „Вкусът на България“ ще поемат на кулинарно и културно приключение в село Орешак – живописно кътче, скрито в полите на Троянския балкан.

Място, където времето сякаш спира, за да запази вкусовете, ароматите и занаятите, предавани с любов от поколение на поколение.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK