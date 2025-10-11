Тази събота, водещата на "Вкусът на България" - Мария Жекова посещава пекарна в Троян, където среща зрителите с две млади майки, които се посвещават на общата си страст - готвенето. Те създават различни печива с квас. А днес показват как се приготвя традиционното троянско ястие - барабойник.

"Ядеш и ревеш" - две майки, които са отворили пекарна в Троян

Какво е барабойник?

Барабойник е севернобългарско ястие, което представлява нетрадиционна баница с картофи и лук.То се приготвя лесно и е познато в Северна България като вкусен вариант на баницата. Самата дума "барабой" означава картоф и е класическа рецепта от миналото.

Двете майки представят един съвременен вариант на барабойника, вдъхновен от старата рецепта на баба Рада. Те разказват за любовта си към готвенето и споделят знания за кулинарията от миналото.

Резепта за барабойника на баба Рада:

Меси се с квас. Добавя се малко мазнина, вода, мед и задължително сол.

Разтварят се, после се слага и брашо.

Разточва се на два големи кръга и се прави в тава. Месенето наричат "прегъване".

Оставя се тестото да втаса.

Вкус и аромат на детство

Традиционни рецепти за Троян:

Щирник с лапад и зелении

Зелник

Барабойник

Кексовете на бабите

Домашни курабийки

Домашно сладко

Минало и настояще

"Вярвам че в кулинарията трябва да се смесва минало и настояще", категорична е водещата Мария Жекова. Тя е възхитена от това, което младите момичета правят и начина, по който умело преплитат старите традииции с новите съвременни рецепти.

Щирник - какво представлява?

Щирник – това е старото име на баницата, приготвяна с щир. А самият щир, който днес мнозина смятат за обикновен плевел, някога е бил ценен - и като храна, и като лек. Днес, той се заменя с лапад и други зелении. Подходящото време за приготвяне на щирник е през пролетта.

Приключението на Мария Жекова в Троян продължава с интересни факти за троянската ракия - научете повече за нея във видеото тук:

