Тази събота, водещата на "Вкусът на България" - Мария Жекова посещава пекарна в Троян, където среща зрителите с две млади майки, които се посвещават на общата си страст - готвенето. Те създават различни печива с квас. А днес показват как се приготвя традиционното троянско ястие - барабойник.
"Ядеш и ревеш" - две майки, които са отворили пекарна в Троян
Какво е барабойник?
Барабойник е севернобългарско ястие, което представлява нетрадиционна баница с картофи и лук.То се приготвя лесно и е познато в Северна България като вкусен вариант на баницата. Самата дума "барабой" означава картоф и е класическа рецепта от миналото.
Двете майки представят един съвременен вариант на барабойника, вдъхновен от старата рецепта на баба Рада. Те разказват за любовта си към готвенето и споделят знания за кулинарията от миналото.
Резепта за барабойника на баба Рада:
- Меси се с квас. Добавя се малко мазнина, вода, мед и задължително сол.
- Разтварят се, после се слага и брашо.
- Разточва се на два големи кръга и се прави в тава. Месенето наричат "прегъване".
- Оставя се тестото да втаса.
Вижте повече подробности за рецептата във видеото най-отгоре.
Вкус и аромат на детство
Традиционни рецепти за Троян:
- Щирник с лапад и зелении
- Зелник
- Барабойник
- Кексовете на бабите
- Домашни курабийки
- Домашно сладко
Минало и настояще
"Вярвам че в кулинарията трябва да се смесва минало и настояще", категорична е водещата Мария Жекова. Тя е възхитена от това, което младите момичета правят и начина, по който умело преплитат старите традииции с новите съвременни рецепти.
Щирник - какво представлява?
Щирник – това е старото име на баницата, приготвяна с щир. А самият щир, който днес мнозина смятат за обикновен плевел, някога е бил ценен - и като храна, и като лек. Днес, той се заменя с лапад и други зелении. Подходящото време за приготвяне на щирник е през пролетта.
Приключението на Мария Жекова в Троян продължава с интересни факти за троянската ракия - научете повече за нея във видеото тук:
