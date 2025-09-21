Специална експозиция, събрала на едно място 100 автентични котленски килима, бе открита на 19 септември в село Медвен. Изложбата „100 килима от Котленско“ представя богатството и традицията на един от най-емблематичните занаяти в страната, съхранени в личната колекция на Петя Янева. В периода от 19 до 22 септември посетителите ще имат възможност да видят килимарската изложба на открито в Еко-селище "Синия Вир".

Символ на традиция, дух и майсторство

Културната инициатива на Фондация „Орлица“ събира на едно място уникални ръчно тъкани килими – всяко парче носи духа на Котленския край, историите на женските ръце, които са ги създали, и символите, вплетени в традицията. В сърцето на Стара планина оживява магията на родното, а 100-те килими разказват своята пъстра история под открито небе. Всички гости имат шанса да се докоснат до красотата на българското майсторство и да се потопят в котленската килимарска традиция. Очаква ги разнообразна четиридневна програма – тъкане на вертикален стан, багрене с естествени багрила, дизайн, разглеждане на експозицията, придружено с лекция, и уникално ревю.

Изложба, която разказва и вдъхновява

Котленските килими не са просто декоративен елемент, а носители на история, дълбока символика и силна идентичност. Със своите геометрични мотиви, ярки цветове и изящни композиции, те са признати за част от нематериалното културно наследство на България. Изложбата е първа по рода си, тъй като представя толкова голям брой оригинални килими, събрани в една експозиция.

Зад кулисите на килимарския свят

„Всеки килим има своя история, а когато се съберат 100 – те създават цял един жив разказ за традицията и красотата“, категорични са от Еко-селище "Синия Вир".

Това не е просто колекция от килими, а начин да се свържем с корените си и да опознаем традициите си. Снимки от подготовката разкриват атмосферата „зад кулисите“ и ни помагат да проследим всяка стъпка от вълшебния процес.

