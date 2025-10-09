В село Хотанца, край Русе, има една традиция, която мирише на уют, на зима и на бабина гозба – сармата. Дълги години тя е била не просто ястие, а символ на единството, на гостоприемството и на това да отвориш вратата си за всеки, който дойде „на сбор“.

„До преди две години съборът на селото се провеждаше през първата събота и неделя на ноември. Във всяка къща още през октомври се залагаше зелето за кисело, за да е готово навреме. А на събора – нямаше дом без сарми,“ разказва с усмивка Деница Стоянджикова, секретар на местното читалище „Светлина-1928“.

Традиция, която събира цяло село

В онези времена на събор не се кани – просто всички знаели, че трябва да се подготвят с кисело зеле и сарми.

„Във всяка къща се приготвяха минимум по 200–300 сарми. Зависи колко гости очакваше домакинството,“ спомня си Деница.

Възраждането на една вековна традиция

Днес времената са различни – съборът вече не се провежда през ноември, а през последната събота на юли.

„Новата дата обикновено се пада около 26–27 юли. Тогава е топло, и няма как да се приготвят сарми – зелето не е готово ,“ обяснява Стоянджикова.

Затова читалището решава да възроди старата традиция и да я превърне в Кулинарно-фолклорен празник на хотанската сарма, подкрепен по програма „Култура“ на Община Русе.

200 килограма зеле и 2600 сарми

За празника местни самодейци и доброволци се включват в приготвянето на зелето и сармите. Заложили са 200 килограма зеле за кисело, от което ще приготвят между 2000 и 2600 сарми, защото се очаква много гости и туристи да се насладят на атмосферата, която ще съчетава вкус, музика и танци – така, както винаги е било по старите събори.

Десетки жени от селото ще запретнат ръкави, за да завият сармите, а сред тях има и мъж - Цветелин Радулов, който е обещал да приготви 600 от плануваните 2600 броя.

100-годишна традиция на хотанската сарма

„Идеята е да запазим тази 100-годишна традиция, приготвяйки сарми“, казва Деница Стоянджикова. И ни издава някои от тайните за приготвяне на хотанската сарма. И в миналото, и сега, задължителният сорт зеле, който се използва, е „Кьосе“, което е най-предпочитаното у нас за слагане на кисело зеле заради вкусовите си качества. Задължително е и то, както и всички съставки, да са предимно от местни производители и качествени български продукти, което прави вкусовото изживяване още по-автентично. Вместо с кайма, както се правят на повечето места сармите, хотанските се приготвят с кълцано свинско „по което има мазнинка, която като се разтопи, става много вкусно“.

