Семейство Бекъм продължава да прави фини намеци относно враждата им с Бруклин - най-големият син на Дейвид и Виктория. Интернет пространството е разделено на две през последните месеци - едни смятат, че бившата Spice Girl е била причината за скандалите, докато други вярват, че Никола Пелц, съпругата на Бруклин, е истинският катализатор на семейните им проблеми.

Месец след като 26-годишният Бекъм сподели дълго изявление в своите Instagram Stories, в което обяснява за отбуждението си от всички членове на семейството, по-малкият му брат Ромео „хареса“ публикация в интернет, която директно критикува Никола.

През януари, инфлуенсърката Аш Кантли сподели видео в Instagram, в което твърди, че „Виктория и Дейвид се опитват да спасят сина си“. Изглежда, че откакто клипът беше споделен на 20 януари, 23-годишният Ромео го е „харесал“ - това е най-големият знак досега за това кой е виновен за прекъсването на връзките в семейство Бекъм.

Аш каза: „Връщам си думите. Никола е проблемът. Виктория и Дейвид се опитват да спасят сина си, мисля, че Никола го е принудила да направи това изявление. Видях интервю с Виктория и тя каза: „Аз съм момиче, обичам момичета, затова имам бизнеса, който имам, и трябва да си истински задник, за да не те харесам“. А аз казах: „О, да, Никола е...“

Тя продължи: „А когато погледнете приятелите на Никола, броят на хората, които са я изоставили. Селена Гомес ? Вке пак репутацията ви е важна, а нейната е наистина лоша. Видях интервю с Дейвид, това беше веднага след като Бруклин публикува изявлението му, и той каза „знаете ли, децата правят грешки и трябва да ги оставите да правят грешки“ и това беше много основателен отговор.“

Братовчедката на Ромео, 27-годишната Либи Адамс, дъщеря на по-малката сестра на майка му Луиз, също „хареса“ публикацията. Тя беше забелязана да празнува с него и останалите от семейство Бекъм на 21-ия рожден ден на Круз в Лондон съвсем наскоро.

Снимка: Getty Images

Това не е първият път, в който Ромео показва истинските си чувства, след твърденията на Бруклин. Той се появи във видеото на Круз с надпис „представете си, че се мразим, а ние сме просто тук“, когато братята бяха в Париж в чест на майка им само дни по-късно.

Шеговитата публикация предизвика вълнение в социалните мрежи, като последователите се втурнаха да коментират. Начело на групата беше Ромео, който просто остави поредица от смеещи се емотикони под поста.

